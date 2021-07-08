واشنطن تنفى تورطها فى اغتيال رئيس هايتى

نفى نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، المزاعم التي تشير إلى تورط عملاء أمريكيين في اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس، مؤكداً إلى أن هذه المزاعم لا صحة لها.

مستعدة لمساندة السلطات في هايتي في التحقيقات

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريحات للصحفيين عقب الحادث، أن الولايات المتحدة تدين هذا العمل البشع، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لمساندة السلطات في هايتي في التحقيقات الخاصة باغتيال الرئيس وهي تحقيقات لا زالت في مراحلها المبكرة وليست هناك إجابات واضحة حول من المسئول عن ارتكاب الحادث.

متحدثة البيت الأبيض تصف الحادث بـ المروع

ومن جانبها، وصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، ، اغتيال رئيس هايتي بـ"المروع" و"المأساوي"، وقالت إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما زالت تجمع المعلومات حول الهجوم.



وأضافت ساكي - في تصريحات إعلامية - أنه من المتوقع أن يتلقى بايدن إحاطة عن الهجوم من فريقه المعني بالأمن القومي في وقت لاحق اليوم، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأشارت إلى أن موظفي السفارة ووزارة الخارجية الأمريكية سيتواصلون مع المسؤولين في هايتي بشأن الوضع.

وقالت ساكي : "الرسالة إلى شعب هايتي هي أن هذه مأساة، جريمة مروعة، ونحن آسفون جدًا للخسارة التي ألمت بهم والتي يمرون بها جميعهم، إذ يستيقظ الكثير منهم هذا الصباح ويسمعون هذه الأخبار"، وأضافت : "نقف على استعداد وإلى جانبهم لتقديم أي مساعدة يحتاجونها".

بايدن: ندين العمل القبيح ومستعدون للمساعدة

كما أدان الرئيس الأمريكي جو بايدن اغتيال رئيس هايتي جوفينيل مويس الذي وصفه بالـ"شائن"، وعرض دعم واشنطن للجزيرة الكاريبية التي مزقتها الأزمة.

وجاء في بيان لبايدن: "نشعر بصدمة وحزن جراء سماع خبر الاغتيال المروع للرئيس جوفينيل مويس والهجوم على السيدة الأولى لهايتي مارتين مويس".

وقال في البيان: "ندين هذا العمل القبيح، وأرسل خالص تمنياتي بالشفاء للسيدة الأولى مويس، الولايات المتحدة تقدم تعازيها لشعب هايتي، ونحن على استعداد لتقديم المساعدة بينما نواصل العمل من أجل هايتي تعيش في آمن وأمان".

يذكر أن رئيس هايتي كان قد لقي مصرعه بعد إطلاق النار عليه صباح اليوم في مقر إقامته على مشارف مدينة بورت أوبرينس العاصمة، كما أصيبت زوجته بطلقات نارية في الحادث.

