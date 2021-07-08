شركة «سنترال هوليدايز» الأمريكية تطلق رحلات لمصر بسعر مخفض

لزيادة الطلب عليها..

أطلقت شركة سنترال هوليدايز الأمريكية، المتخصصة في الرحلات السياحية، عروضًا خاصة لرحلات مصر، حيث قدمت رحلات لمصر بسعر مخفض، وفقا لما أعلنه موقع "ترافل بلس" الأمريكي.

ووفقا لـ ترافل بلس فقد كشفت سنتر هوليدايز النقاب عن ثلاث عروض ترويجية خاصة على ثلاث من أشهر باقاتها في مصر للسفر حتى نهاية عام 2021، مع توفير يصل إلى 150 دولارًا للشخص الواحد.

ومن المقرر أن تكون الرحلة الأولى هي رحلة نايل فويجر لمدة 7 أيام، والتي تبدأ من 1200 دولار للفرد، حيث يمكن للزائر القيام برحلة في نهر النيل، فضلا عن زيارة المعالم الأثرية في الجيزة والقاهرة والأقصر ووادي الملوك وجولات في معبد حورس ومتحف الآثار المصري.

أما الرحلة الثانية سوف تكون لمدة أطول بـ 9 أيام، بدءًا من 1980 دولارًا للفرد، وتتضمن رحلة بحرية لمدة 3 ليالٍ على طول نهر النيل، وزيارة الجيزة وأهراماتها، ومعابد كوم أمبو وإدفو، ثم وادي الملوك في الأقصر.

أما الرحلة الثالثة فهي الأطول حيث تبلغ مدتها 11 يوما، والتي تبدأ بسعر 2180 دولارًا للشخص الواحد، وتشمل رحلة بحرية لمدة 3 ليالٍ على طول نهر النيل، وزيارة أهرامات الجيزة العظيمة، بالإضافة إلى معابد رمسيس الثاني ونفرتيتي وحورس قبل التوجه إلى القاهرة لزيارة خان الخليل ، أكبر بازار في البلاد، فضلا عن جولة في المتحف المصري للآثار وإقامة لمدة 4 ليالٍ في منتجع شاطئي بمدينة الغردقة.

وقال توفيق غطاس، عضو مجلس إدارة سنترال هوليديز: "إن الطلب على السفر إلى مصر ازداد بشكل كبير لاسيما العام الحالي، وذلك لأن مصر كانت أول بلد سياحي يعلن استئناف الطيران السياحى، فضلا عن أن لديها بروتوكولات متقدمة ومطبقة للسلامة والنظافة، وهي مدرجة فعليًا في قائمة الأماكن التي يمكن زيارتها مرة واحدة على الأقل في حياتهم.