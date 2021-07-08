الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول فيديو لحريق سفينة حاويات جبل على بدبى.. والحماية المدنية تسيطر

انفجار إحدى الحاويات
انفجار إحدى الحاويات بميناء جبل علي بدبي

كشف مقطع فيديو سيطرة فرق الدفاع المدنية على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي بدبي.

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منذ قليل، السيطرة على الحريق، مؤكدًا أن ميناء جبل علي مازال يعمل بشكل طبيعي ولم يتم إعلان وقف الملاحة فيه بعد حريق السفينة.

وأوضح المكتب الإعلامي، في بيان مساء اليوم، أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أي إصابات بسبب الحريق في ميناء جبل علي.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "رويترز"، نقلا عن شهود عيان، بسماع دوي انفجار في دبي دون معرفة أسباب الانفجار حتى الآن أو وقوع ضحايا نتيجة الحادث.

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