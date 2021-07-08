الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«حمدوك» يشيد بموقف كندا لدعم عملية الانتقال فى السودان

حمدوك
حمدوك

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بموقف حكومة كندا الداعم لعميلة الانتقال بالسودان.

 جاء ذلك خلال لقاء "حمدوك"، مساء الأربعاء، مع سفير دولة كندا لدى السودان أدريان نورفولك، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين.

كما تناول اللقاء تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وأكد السفير الكندي التزام بلاده بدعم برامج ومشروعات حكومة الفترة الانتقالية.

وكان رئيس مجلس الوزراء السودانى، أكد التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية، واسترداد كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيًا وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.

جاءت تصريحات "حمدوك" خلال كلمته بقاعة الصداقة في ورشة الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، حيث أكد على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية وتكاملهما مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير.

مباحثات السودان مع كوريا الجنوبية في المجال الاقتصادي

 

وعلي صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص السودان على تطوير وتنمية التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، خاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السودان، في الخرطوم، مع وفد كوريا الجنوبية برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الكورية للتعاون الاقتصادي سيونج هو لي.

وبحث اللقاء تطوير وتنمية التعاون بين السودان وكوريا الجنوبية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادل المنافع بين المؤسسات المالية والتنموية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

أول فيديو لانفجار حاوية فى ميناء جبل على بدبي

«شعر أصفر ذهبى».. الفنانة السورية أصالة تثير الجدل بنيولوك جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة