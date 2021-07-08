«حمدوك» يشيد بموقف كندا لدعم عملية الانتقال فى السودان

أشاد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بموقف حكومة كندا الداعم لعميلة الانتقال بالسودان.

جاء ذلك خلال لقاء "حمدوك"، مساء الأربعاء، مع سفير دولة كندا لدى السودان أدريان نورفولك، بحضور مستشار رئيس مجلس الوزراء للشراكات الدولية عمر قمر الدين.

كما تناول اللقاء تطوير وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة، وأكد السفير الكندي التزام بلاده بدعم برامج ومشروعات حكومة الفترة الانتقالية.

وكان رئيس مجلس الوزراء السودانى، أكد التزام الحكومة بمتابعة ومراجعة التدفقات المالية، واسترداد كل الأموال المنهوبة والمهربة خارجيًا وتوجيهها لتنمية واستقرار البلاد.

جاءت تصريحات "حمدوك" خلال كلمته بقاعة الصداقة في ورشة الآلية رفيعة المستوي لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة، حيث أكد على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيق متكامل وخلق مناخ استثمار معافى وآلية وطنية وتكاملهما مع منظمات المجتمع المدني والعمل بشفافية عالية لإنجاح هذا المشروع الكبير.

مباحثات السودان مع كوريا الجنوبية في المجال الاقتصادي

وعلي صعيد آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، حرص السودان على تطوير وتنمية التعاون مع جمهورية كوريا الجنوبية، خاصة في المجال الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السودان، في الخرطوم، مع وفد كوريا الجنوبية برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الكورية للتعاون الاقتصادي سيونج هو لي.

وبحث اللقاء تطوير وتنمية التعاون بين السودان وكوريا الجنوبية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتبادل المنافع بين المؤسسات المالية والتنموية.