الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

كريم عفيفى يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «السخنة»

كريم عفيفي
كريم عفيفي

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان كريم عفيفي، حيث تعاقد على أحدث أفلامه بعنوان "السخنة" اسم مؤقت، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد أنور،  تأليف  نادر نظير، وإخراج هاني حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكي.


ويجري حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد  المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.


على صعيد متصل انتهى "عفيفي" منذ أسبوعين من تصوير فيلم ا"لمحكمة" بطولة فتحي عبد الوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبدالله  وآخرين.


فيما يتبقى لكريم ٣ أيام وينتهي من تصوير فيلم "تماسيح النيل"، كما من المقرر أن يبدأ "كريم" الأسبوع المقبل تصوير فيلم أخر جديد بعنوان "زومبي".

 

وكان كريم عفيفي قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

 

مسلسل "نجيب زاهي زركش"، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوي، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.

تصوير رمضان فيلم يحيي الفخرانى مسلسل نجيب زاهي زركش فيلم تماسيح النيل فيلم المحكمة كري عفيفي

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة