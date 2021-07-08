كريم عفيفى يتعاقد على بطولة فيلم جديد بعنوان «السخنة»

حالة من النشاط الفنى يعيشها الفنان كريم عفيفي، حيث تعاقد على أحدث أفلامه بعنوان "السخنة" اسم مؤقت، مع عدد من النجوم بينهم الفنان محمد أنور، تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكي.



ويجري حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.



على صعيد متصل انتهى "عفيفي" منذ أسبوعين من تصوير فيلم ا"لمحكمة" بطولة فتحي عبد الوهاب وغادة عادل ونجلاء بدر وصلاح عبدالله وآخرين.



فيما يتبقى لكريم ٣ أيام وينتهي من تصوير فيلم "تماسيح النيل"، كما من المقرر أن يبدأ "كريم" الأسبوع المقبل تصوير فيلم أخر جديد بعنوان "زومبي".

وكان كريم عفيفي قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم الكبير دكتور يحيى الفخراني، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وناقش العمل علاقة الأب بالأبناء بطريقة واقعية لنماذج في حياتنا اليومية، ويبرز العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع، من مختلف الأجيال والأعمار، والقضايا الشائكة، وكيفية إيجاد حلول لها.

مسلسل "نجيب زاهي زركش"، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم والشباب المتميزين منهم أنوشكا وهالة فاخر ومحمد محمود، إسلام إبراهيم ورامز أمير، نهى عابدين، شيرين، رنا رئيس، تميم عبده ومحمد الصاوي، فتوح أحمد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.