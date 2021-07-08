الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تستعرض إنجازاتها بكفر الشيخ

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

استعرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنجازات مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، خلال شهر يونيو الماضي، حيث قامت المديرية بتعيين 56  شابًا، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 714  شابًا، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وقال وزير القوى العاملة، إن المديرية قامت باستخراج 450 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ12 عاملا بمبلغ 29 ألف جنيه.

ومن جانبه، أعلن علاء الدين ناصف، وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، قيام المديرية خلال شهر يونيو الماضي، في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 270 منشأة، وتم تحرير إنذار لـ101 منهم لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تم إعادة التفتيش على 210 منشآت انتهت بتحرير 46 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال تفتيش العمل، قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضرًا للمنشآت المخالفة.

حصاد وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ كعب العمل مكاتب التشغيل السلامة والصحة المهنية تفتيش العمل

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