«التضامن» تحدد إجراءات حصول أسرة المسجون على مساعدات نقدية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم مساعدات نقدية من خلال بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتي تتعرض إلي أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة التي تمر بها مثال: ( أسرة المريض- أسرة المسجون – الأسرة المعيلة - المهجورة – الأرملة – أيتام الأبوين –– المعاقون - طلاب العلم بالجامعات المستحق عليهم الرسوم الدراسية ولايستطيعون سدادها – الكوارث ـ مشروعات التخرج للطلبة نهائية).



وعن شروط الحصول على الدعم، أكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن يكون الفرد أو الأسرة في حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لابد من خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

إجراءات الحصول على الخدمة

​ المستندات الأساسية:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الاجتماعي التابع لمحل الإقامة.

- صور بطاقات الرقم القومي سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

- أصل البحث الاجتماعي معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الانتظام بالمدرسة.

- خطاب من الهيئة القومية للمعاشات الحكومية، أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).



جدير بالذكر أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت إن الوزارة ستعمل على تكثيف جهودها مع الجهات المعنية، لتقليل عدد الغارمات المسجونات و ذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وفقا للتوجيهات الرئاسية، موضحة أنه سيتم سداد ديون حوالي ١٥ ألف سيدة من إجمالي ٣٠ ألف تم حصرهم بشكل تقريبي، قد يقل نسبيا أو يزيد قليلا.