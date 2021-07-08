رابط التقديم للصف الأول الثانوى.. التفاصيل الكاملة

بدأ التنسيق الخاص بالصف الأول الثانوي، ويبحث العديد من طلاب خريجي الشهادة الاعدادية عن التقديم للصف الأول الثانوي أو البدائل الخاصة بمرحلة الثانوية من مدارس التعليم الفني، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منصة التقديم على تنسيق مدارس الثانوي العام والفني بعد الإعدادية، وذلك إلكترونيًا بداية من يوم الأربعاء الموافق 7 يوليو 2021 من خلال الرابط التالي: «http://tansiksec.emis.gov.eg/».



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: على الرغم من المدارس أن المتقدم إليها قبول طلبات الطلاب للتنسيق بالمدارس من خلال نفس الموقع المشار إليه بعاليه ، وفقًا للحد الادنى للقبول بالمدارس حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

ويحتار العديد من الطلاب في التقديم إذا كان في الثانوية العامة أو التعليم الفني، وقد كشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن التقديم في الثانوية العامة من خريجي الشهادة الاعدادية قد قل نسبة بالسنوات الماضية ويقبل العديد من الطلاب حاليا علي مدارس التعليم الفني خاصة مدارس التكنولوجيا التطبيقة والتي تتنوع فيها المدارس ما بين مدرسة وي ومدرسة الإنتاج الحربي ومدرسة الذهب ومدرسة البريد وغيرها من المدارس التي توفر للطلاب فرصة عمل عقب التخرج .

في سياق منفصل، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لامتحانات الثانوية العامة، وتبدأ الامتحانات 11 يوليو للشعبة الأدبية باللغة العربية، والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية، والخميس 15 يوليو الجغرافيا، والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق، والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

و بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.