استمرار أعمال «حياة كريمة» بمركز الشهداء بالمنوفية

قامت لجنة من شباب البرنامج الرئاسي ومتطوعي مبادرة حياة كريمة برئاسة الدكتور زهراء أبو عياد بالمرور على أعمال "حياة كريمة" بمركز الشهداء التابع لمحافظة المنوفية، للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات القائمة.

وأشارت زهراء عياد عضو البرنامج الرئاسي وعضو مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية، إلى أنه تم استئناف أعمال الحفر والتركيب لوصلات الغاز الطبيعي بالمناطق السكنية داخل الحيز العمراني وبنسبة تنفيذ تصل إلى 85% بقرى المركز المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضافت أنه تم تنفيذ مشاريع شبكات الصرف بنسبة 50% وأعمال الإنشاء لمحطة الصرف لخدمة قريتي دراجيل وشمياطس بنسبة بتنفيذ 15%.

وعلى صعيد متصل تم اليوم صب القواعد الخرسانية بموقع المجمع الخدمي بقرية دنشواي التابعة لمركز الشهداء وجارى تنفيذ الأعمال على قدم وساق.

معاينة المواقع المقترحة لإنشاء مجمعات زراعية بالوحدات المحلية

وعلى صعيد متصل، واستكمالا لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير كافة القطاعات بقرى مركز الشهداء، قام محاسب مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء بمرافقة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشاري القوات المسلحة بالمرور على المواقع المقترحة لإنشاء المجمعات الزراعية بالوحدات المحلية بكفر عشما، ودنشواي، ودراجيل، وساحل الجوابر، وزاوية البقلي، وزاوية الناعورة لتحديد أفضل موقع لإنشاء المجمع الزراعي بكل وحدة والذي يشتمل على جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة إرشاد زراعي.

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن عن بدء تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية الشاملة إبتداء من شهر يوليو وحتى نهاية العام، لتقديم الخدمات الطبية المجانية وتوفير حياة كريمة وآمنة للفئات الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأفاد وكيل وزارة الصحة بالمنوفية بأن خطة تنفيذ القوافل الطبية خلال شهر يوليو القادم تبدأ من يوم السبت الموافق 3 يوليو وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 29 من نفس الشهر بواقع يومين بكل قرية بمختلف مراكز المحافظة.

وتتضمن قرية كفر ربيع التابعة لمركز تلا يومي 3 و 4 يوليو والتي تخدم ما يقرب من 13 ألف مواطن، وقرية إصطباري التابعة لمركز شبين الكوم يومي 7 و 8 يوليو وتخدم ما يزيد عن 10 آلاف مواطن، وكفر ميت العبسي بقويسنا يومي 10 و11 وتخدم ما يزيد عن 4 آلاف مواطن، بالإضافة إلى قرية ميت فارس ببركة السبع يومي 14 و 15 وتخدم ما يزيد عن 10 آلآف مواطن، وأخيراً قرية منشأة السلام بتلا يومي 28 و 29 يوليو وتخدم ما يزيد عن 3,5 ألف مواطن .

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون في تنفيذ العديد من القوافل الطبية بمختلف التخصصات خلال أشهر أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2021 بكافة القرى الفقيرة والمناطق النائية بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم للحد من آلامهم ومعاناتهم وتوفير حياة كريمة لهم .

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