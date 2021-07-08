كل ما تريد معرفته عن «هزات النوم» المزعجة

هل سبق لك أن استيقظت من النوم؛ بسبب ارتعاش مفاجئ في الذراع أو الساق، أو الشعور وكأنك تسقط من على السرير؟ إنها ظاهرة شائعة جدًا تُعرف باسم رعشة النوم.

تحدث هزات النوم عندما تنقبض العضلات وتسترخي بشكل لا إرادي بطريقة تشنجية، ومع ذلك هناك أوقات أيضًا يمكن أن تكون فيها هزات النوم ناتجة عن محفز خارجي مثل الصوت أو الضوء.

بغض النظر عن الحالة، يمكن أن يوقظك الهزات أثناء النوم، وغالبًا ما يتركك تشعر بالدهشة أو القلق على صحتك، فإذا كنت على دراية بهزات النوم، فليس من المحتمل أن تشعر أحيانًا كما لو كنت تسقط.

هناك حالات أيضًا، تكون فيها هزات النوم مصحوبة بأصوات عالية أو أضواء ساطعة ليست موجودة بالفعل ولكن في رأس الفرد فقط، حيث أفاد بعض الناس أن نفضات النوم لديهم مصحوبة بالهلوسة، وهو أمر يمكن بالتأكيد أن يجعل من رعشة النوم تجربة مخيفة في الليل.

أكد الأطباء بموقع "هيلث لاين"، أن هزات النوم ظاهرة شائعة جدًا، يُعتقد أن 60 إلى 70 بالمائة من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من هزات النوم بشكل منتظم.

ووفقًا للخبراء، فسبب حدوث هزات النوم غير معلوم حتى وقتنا هذا، فإنهم يعتقدون أن بعض العوامل يمكن أن تزيد من احتمالية حدوث تلك التشنجات العضلية الغريبة، مثل الحرمان من النوم والتعب والتوتر والقلق.

إليك بعض الأشياء التي قد تحاول تقليل حدوث هزات النوم المزعجة:

الحد من التوتر

يعتبر التخلص من التوتر من الأمور الهامة إذا كنت تريد عدم تكرار هزات النوم، فمع نهاية اليوم عليك بالتخلص من هرمونات التوتر الناجمه عن العمل.

السيطرة على القلق

يساعد الاسترخاء قبل النوم، على تقليل احتمالات حدوث هزات النوم، حيث يمكنك ممارسة بعض من الياضات التي تعتمد على التأمل.

تناول شاي الأعشاب

هناك حالات يمكن أن يؤدي فيها الحرمان من النوم إلى هزات النوم، ولمساعدتك على الحصول على ليلة نوم جيدة، يمكنك تجربة شرب شاي اللافندر أو البابونج أو بلسم الليمون قبل النوم.

تجنب الكافيين

ينصح الأطباء بضرورة الابتعاد عن أي شيء يحتوي على مادة الكافيين خاصةً قبل ساعات قليلة من النوم، فهى من الطرق الفعاله للتصدى لـ"هزات النوم".