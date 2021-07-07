الخميس 08 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

ندوة الفنان عصام
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور

ندوة الفنان عصام السقا بالدستور

ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور
ندوة الفنان عصام السقا بالدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

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