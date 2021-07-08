منها إنشاء تطبيق للتوعية.. حصاد وزارة البيئة فى مواجهة الفيروس 2021
شاركت وزارة البيئة في خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة منذ بداية الجائحة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتستعرض “الدستور” حصاد وزارة البيئة في مواجهة فيروس كورونا 2021.
•إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها.
•إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الصلبة بمستشفيات الحجر الصحى.
•تأهيل وبناء قدرات 598 من العاملين ببعض المنشآت الصحية فى مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية.
•تدريب 112 مدربًا موزعين على 15 محافظة لتنفيذ البرنامج التدريبى لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية (تدريب مدربين) تابعين لوزارة الصحه والسكان، وزارة البيئة، ومستشفيات جامعة القاهرة.
•إنشاء تطبيق إلكتروني لبث مواد التوعية البيئية على وسائل الإعلام المختلفة.
•تدشين موقع إلكترونى لتدريب العاملين فى مجال المخلفات داخل المستشفيات لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.
•التنسيق مع كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة بشأن تعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستشفيات و قيام وزارة البيئة بالعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات .
•تم المرور على (2.129) منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية على مستوى الجمهورية.
•تخصيص 29 مليون جنيه (1.7 مليون يورو) من موازنة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة بمهمات الوقاية.
•دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للجمعيات الاهلية بمحافظتى قنا وأسيوط بتريسيكلات و حاويات خطافية للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تسعى للقضاء على فيروس كورونا ومواجهة الاوبئة المنتشرة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وضمان لهم حياة كريمة.