منها إنشاء تطبيق للتوعية.. حصاد وزارة البيئة فى مواجهة الفيروس 2021

شاركت وزارة البيئة في خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة منذ بداية الجائحة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتستعرض “الدستور” حصاد وزارة البيئة في مواجهة فيروس كورونا 2021.

•​إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها ومتابعة تنفيذها.

•​إصدار الدلائل الإرشادية والاشتراطات للتعامل مع المخلفات الصلبة بمستشفيات الحجر الصحى.

•​تأهيل وبناء قدرات 598 من العاملين ببعض المنشآت الصحية فى مجال إدارة مخلفات الرعاية الصحية.

•​تدريب 112 مدربًا موزعين على 15 محافظة لتنفيذ البرنامج التدريبى لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية (تدريب مدربين) تابعين لوزارة الصحه والسكان، وزارة البيئة، ومستشفيات جامعة القاهرة.

•​إنشاء تطبيق إلكتروني لبث مواد التوعية البيئية على وسائل الإعلام المختلفة.

•​تدشين موقع إلكترونى لتدريب العاملين فى مجال المخلفات داخل المستشفيات لتسهيل عملية متابعة الكميات المتولدة من المخلفات بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.

•​التنسيق مع كل من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الصحة بشأن تعيين مسئولى النفايات الطبية بالمستشفيات و قيام وزارة البيئة بالعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات .

•​تم المرور على (2.129) منشأة طبية لمتابعة منظومة إدارة المخلفات الطبية على مستوى الجمهورية.

•​تخصيص 29 مليون جنيه (1.7 مليون يورو) من موازنة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لدعم العاملين بمنظومة النظافة بمهمات الوقاية.

•​دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للجمعيات الاهلية بمحافظتى قنا وأسيوط بتريسيكلات و حاويات خطافية للنهوض بمنظومة النظافة بالمحافظة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة البيئة تسعى للقضاء على فيروس كورونا ومواجهة الاوبئة المنتشرة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين وضمان لهم حياة كريمة.