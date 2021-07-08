فى ذكرى الرابعة لمعركة البرث.. عصام السقا: «هرم لسه مأثر فيا»

في الذكرى الرابعة من حدوث معركة كمين البرث، والذي استشهد فيها العقيد أحمد منسي، ورفاقه في مواجهة مع العناصر الإرهابية وتم تخليدها فى مسلسل "الاختيار"، والذي أذيع في رمضان قبل الماضي، واستطاع أبطال كمين البرث ضرب نموذجًا من البطولة الفريدة في مواجهة العناصر الإرهابية، ومن ضمن هؤلاء الأبطال الشهيد العسكري "هرم"، الذي جسده الفنان عصام السقا في "الاختيار" الذي عرض في رمضان 2020.



وتحدث "السقا" أثناء حلوله ضيفًا على مؤسسة "الدستور" عن العلاقة التي ربطت بينه وبين أسرة الشهيد محمد محمود محسن الشهير بـ"هرم"، وعن تواصله مع والد الشهيد لمعرفة طبيعة حياته، وكيف كان يتعامل مع والدته التي كان يحضر لها الدواء بشكل دوري عند عودته من فترة تجنيده.

وأوضح أنه وافق على تجسيد الشخصية الخاصة بالشهيد "هرم" بمجرد أن عرضها عليه الدكتور بيتر ميمي، مخرج مسلسل" الاختيار" بجزئيه الأول والثاني، واتجه أولًا إلى موقع البحث جوجل للحصول على معلومات عن معركة البرث والشهيد "هرم" حتى وصلت إلى قريته، ثم تواصل مع عائلته ووالده الذي كان فخور بابنه، وأخبره عن حب الشهيد منسي الشديد له.

وتابع: "قعدنا حوالي شهر نصور في كتائب على طريق الإسماعيلية، أما روحنا البرث بعد ما خلصوا الديكور الضباط أصحاب الشهيد منسي اللي كانوا موجودين انهاروا بالبكاء وتأثروا جدًا بالديكور"، لافتًا إلى أن حلقة البرث استغرقت أسبوعين لتصويرها بهذا الشكل الاحترافي.

واستطرد الفنان عصام السقا لـ"الدستور"، أن والد الشهيد "هرم" كان يتخوّف من تجسيد شهادة ابنه في عمل فني، قائلًا: "والد الشهيد قالي أتمنى أشوف استشهاد ابني بشكل يليق بيه، وعندما ذهبنا للتصوير طلبت منه عدم مشاهدة الحلقة إلا أنه رفض وشاهد الحلقة برفقة والدة الشهيد هرم، واتصل بيا بعديها قعد ساعة بيشكر فيا".

وأكد الفنان عصام السقا، أنه لا زال متأثرًا بشخصية الشهيد هرم حتى الآن، وربطت بينه وبين عائلته رابط قوي، وظل يتحدث إلى عائلة الشهيد باستمرار للأطمئنان عليهم، والتواصل المستمر معهم، معربًا عن سعادته بأن المشاهدين لقبوه بـ"هرم" حتى الآن.

وعن مشاركته في المسلسل، قال: "الاختيار بالنسبة ليا مكنش شغلانة اشتغلتها، كان حالة وطنية حتى وإحنا بنصور كان عندنا طاقة مجاتليش في أي شغل تاني".

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري عقيد أركان حرب أحمد صابر منسي الذي قتل في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء، أثناء محاولته التصدي لهجوم الإرهابيين في سيناء.



وشارك في بطولة المسلسل كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، وعصام السقا، وعدد من النجوم، إلى جانب عدد من النجوم اللذيين ظهروا كضيوف شرف للحلقات السابقة ومنهم محمد عادي إمام، آسرياسين، أحمد صلاح حسني، كريم محمود عبد العزيز، الفنان أحمد السقا، ضيف شرف في الحلقة الأخير من مسلسل الاختيار الجزء الأول.