الخارجية الأمريكية: يجب على القادة اللبنانيين إظهار ليونة لتشكيل ​حكومة​ لإنقاذ الأوضاع

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الأمريكية​ نيد برايس، مساء الأربعاء، أنه يجب على القادة اللبنانيين إظهار ليونة لتشكيل ​حكومة​ تطبق إصلاحات لإنقاذ ​الاقتصاد​ المتدهور، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفادت قناة ​الجديد​ اللبنانية، بأن حسم الملف الحكومي النهائي في بيروت بات قريبا جدا، فيما من غير المطروح التوجه لأي خطوة من قبل الرئيس المكلف ​سعد الحريري​، قبل عودة كل من السفيرة الفرنسية ​آن غريو​ والأمريكية ​دوروثي شيا​ من ​السعودية​.

ووفقا للقناة، فقد اجتمع الحريري ب​كتلة المستقبل​، وأعلن للنواب أن التعطيل لا يزال سيد الموقف، متهما فريق ​رئيس الجمهورية​ والنائب ​جبران باسيل​، بالعمل على فرض حكومة يكون لهم فيها القدرة على فرض القرارات والتوجهات، أو البقاء في مسار اللا حكومة.

كما كشف الحريري لكتلة المستقبل، أن الأجواء كانت إيجابية جدا في اللقاء الأخير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولفتت القناة إلى أن موضوع الاعتذار قابل ومطروح بشكل جدي، أما المسار الآخر هو الاستمرار بالمراوحة، ولا يوجد أي سعي لطرح تشكيلة جديدة في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن تزور سفيرتا فرنسا والولايات المتحدة في بيروت الخميس الرياض، في خطوة غير مألوفة، للبحث في سبل الضغط على السياسيين اللبنانيين من أجل تسريع تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية الأربعاء.



ورغم ضغوط دولية تقودها فرنسا بشكل أساسي، يغرق المسؤولون اللبنانيون في خلافات سياسية حادة حالت دون تشكيل حكومة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت، فيما يشترط المجتمع الدولي تشكيل حكومة تباشر بتنفيذ إصلاحات ملحة، مقابل تقديم الدعم المالي الضروري لإخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي.