حصاد نشاط «التخطيط» خلال 24 ساعة.. تدشين مشروعات وتوفير وظائف أبرز الأنشطة

شهد ديوان عام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة، اليوم الأربعاء نشاطا مكثفا، بداية من إعلان تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج المبادرات والمشروعات المصرية على منصات الأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التي تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والمشاركة فى الاجتماع الدورى لرئاسة مجلس الوزراء، وفيما يلى نستعرض أبرز نشاط الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية:

-عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل نجاح الوزارة في إدراج المبادرات والمشروعات المصرية علي منصات الامم المتحدة ضمن افضل المشروعات والممارسات التي تحقق الاهداف الاممية للتنمية المستدامة والمشروعات المدرجه هى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروع رواد ٢٠٣٠، وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية.

-إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار "المشروع القومي لتنمية الريف المصري"، لتستهدف كل قرى الريف المصري بواقع 4584 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر-50 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تتخطى 700 مليار جنيه.

-إطلاق أول منظومة متكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية لربط وحدات الحكومة العامة المنوط بها إعداد ومتابعة الخطط القومية، والقطاعية، والمكانية في ضوء أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".

-إعلان تنفيذ 3700 مشروع في محافظتي قنا وسوهاج، وتمهيد 400كيلو متر من الطرق، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلًا عن تحقيق استفادة 138 قرية من تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وإنشاء محطة طاقة شمسية في محافظة سوهاج.

-الإعلان عن توقيع مشروع رواد 2030 بروتوكولات تعاون مع جامعات كامبريدج والقاهرة والجامعة الأمريكية والجامعة الألمانية بالقاهرة ومركز إعداد القادة، لتحقيق الاستفادة لـ 340 شاباً وفتاة بدراسة الماجستير والمنح في ريادة الأعمال.

-تدشين 700 مشروع في القطاعات المختلفة من منح ريادة الأعمال بما يوفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن إنشاء 10 حاضنات أعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة وغيرها، بالإضافة إلى إطلاق برنامج تدريبيي لرفع كفاءة مديري الحاضنات، وفقاً لأسس ومعايير دولية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

-إعلان الوصول فى المرحلة الأولى من مشروع حملة "ابدأ مستقبلك مدارس" التوعوية لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين طلاب المدارس والجامعات، إلى أكثر من 300 ألف طالب في 27 محافظة، وما يزيد عن 51 ألف طالب في 3 محافظات في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى أكثر من 25 ألف طالب جامعي في حملة "ابدأ مستقبلك جامعات" وذلك في أكثر من 18 جامعة مصرية.

واختتم اليوم بمشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط فى اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، المنعقد لمتابعة مستجدات فيروس كورونا والاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.