فوائد مذهلة للعدس

يعتبر العدس من البقوليات التي تحظى بشعبيه كبيرة، فهو من أقدم الأطعمة في العالم التي تحتوي على البقوليات النباتية ويمكن طهيها مع العديد من أنواع الخضروات واللحوم والدواجن.

ويحظى العدس بشهرة كبيرة بين المصريين، حيث إنه يدخل في الكثير من الوجبات مثل "الكشري" وشوربة العدس، وغيرها من الأكلات المنتشرة بمحافظات مصر.

ويحتوي العدس على نسبة منخفضة من الجلوتين، فإنه لا يرفع مستويات السكر في الدم مما يجعله غذاءً شافيًا للغاية لمرضى السكرى، والباحثون عن الجسم الرشيق وفقدان الوزن.

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين"، فالعدس من البقوليات الغنية بالمعادن التي تحافظ على توازن الجسم، فهي مليئة بالعديد من المعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن الاستفادة بها.

ويبلغ محتوى الألياف بالعدس 8 جرام لكل 100 جرام، كما أنه يخفض الكوليسترول بشكل فعال بينما يمتصه الجسم بسهولة، كما لا تتسرب العناصر الغذائية للعدس بقدر ما تتسرب منه الخضروات الأخرى.

كما أن أجسامنا تستخدم محتواه من الكالسيوم بشكل أكثر كفاءة إلى جانب الحديد والزنك، حيث يعد مستوى البوتاسيوم في العدس إلى جانب خصائصه المضادة للحموضة مرتفعة جدًا الأمر الذي يجعله طعامًا مناسبًا للكثير من مرضى الجهاز الهضمي.

العدس.. وجبة سريعة التحضير ومكتظه بالفوائد الصحية

العدس من الوجبات التي لا تحتاج الي وقت كبير لتحضيرها، إلى جانب كونها مليئة بالعناصر الغذائية التي تنبض بالحياة والطعم، فإنها تغلي وتصبح جاهزة في غضون دقائق.

أشار خبراء التغذية، إلى أن العدس من البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامينات ب وحمض الفوليك اللذين يحفزان نمو وصحة إنتاج خلايا الدم الحمراء، الأمر الذي يعود بالنفع على باقي أجهزة الجسم.