الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

مرتبات الموظفين
مرتبات الموظفين

يبحث الكثير من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر يوليو الجاري، حيث يواكب هذا الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.
 

وقررت وزراة المالية تقديم موعد صرف مرتبات أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، حيث من المقرر أن يتم صرف مرتبات الوزرات والهيئات الحكومية على مدار 5 أيام خلال هذا الشهر.
 

وجاء قرار وزارة المالية، بصرف المرتبات على 5 أيام، لمنع تجمهر الموظفين أمام ماكينات الصراف الآلي، في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

 

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2021

 

ححدت الحكومة موعد صرف مرتبات شهر يوليو على أنه سيتم البدء في صرف مرتبات شهر يوليو للموظفين في نحو 33 وزارة وهيئة حكومية يوم الإثنين 12 يوليو، في حين سيتم بدء صرف مرتبات الموظفين في 20 وزارة وهيئة يوم الثلاثاء 13 يوليو، كما سيتم صرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 14 يوليو، على أن يتم الصرف لجميع الوزارات والجهات الأخرى خلال يومي الإثنين 26 والثلاثاء 27 يوليو 2021.

 

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021

 

من المقرر أن يتم صرف مرتبات شهر أغسطس للعاملين في 33 وزارة وهيئة حكومية يوم الثلاثاء 17 أغسطس، في حين سيتم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 18 أغسطس، كما سيتم صرف مرتبات 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس 19 أغسطس، على أن يتم الصرف لجميع الوزارات والجهات الأخرى يومي الأحد 22 والإثنين 23 أغسطس.

 

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021

 

سيتم صرف مرتبات شهر سبتمبر 2021، في 33 وزارة حكومية وهيئة يتم يوم الثلاثاء 21 سبتمبر، بينما سيتم صرف مرتبات 20 وزارة وهيئة حكومية يوم الأربعاء 22 سبتمبر، في حين سيتم صرف مرتبات العاملين في 13 وزارة وهيئة يوم الخميس 23 سبتمبر، على أن يتم الصرف لجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى يومي الأحد 26 والإثنين 27 سبتمبر.

 

موعد صرف العلاوة الدورية 2021

 

أعلنت وزارة المالية، عن صرف الزيادات المالية الجديدة مثل العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين، وأيضا الحافز الإضافي للعاملين في الدولة، وذلك مع رواتب شهر أغسطس المقبل، بدءًا من يوم الإثنين 12 يوليو 2021.

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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