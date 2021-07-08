الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«كنيستى عبر العصور»:.. مؤتمر إعداد خدام لكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

الأنبا باسيليوس فوزي
الأنبا باسيليوس فوزي

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية لمنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية، بإشراف الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، مؤتمرًا لإعداد الخدام، وذلك في الفترة من الخامس، وحتى السابع من الشهر الجاري، تحت شعار "كنيستي عبر العصور".

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دارت لقاءات اليوم الأول حول نشأة الكنيسة، ومجمع خلقدونية، فيما كانت محاضرات اليوم الثاني عن مجمع نيقية، ونشأة الرهبنة، كما شهد اليوم الثالث زيارة كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ألقى الأب الدكتور أنطون فؤاد موضوع عن "نشأة الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر". واختتم المؤتمر برحلة ترفيهية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول اليوم الثالث عشر من شهر أبيب، وتذكار شهادة القدّيس أبامون، بينما تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الأربعاء السابع من صوم الرسل.

من جانبه يرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الأربعاء السابع بعد العنصرة، و تذكار القديسين البارَّين توما المالوي، وأكاكيوس المذكور في الكتاب التاريخي الكنسي وقالت الكنيسة إنَّ القدّيس توما الناسك على جبل مالوي في بلاد اليونان، انتقل إلى الله في أواخر القرن العاشر. والقدّيس اكاكيوس عاش ناسكاً على جبل سيناء، في النصف الأول من القرن السادس.

كما تحتفل كنيسة الروم ايضا بتذكار القدّيسة العظيمة في الشهيدات كيرياكي،  استشهدت القدّيسة كرياكي في اخائيا في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس في بدء القرن الرابع.

وتحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الأربعاء الرابع عشر من زمن السنة، بينما تحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الاربعاء السابع من زمن العنصرة.

صاحب النيافة الأنبا باسيليوس مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية الأب أنجليوس منير كنيستي عبر العصور

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة