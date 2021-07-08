«كنيستى عبر العصور»:.. مؤتمر إعداد خدام لكنيسة القديسة تريزا بالحواصلية

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية لمنيا، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، نظمت كنيسة القديسة تريزا بالحواصلية، بإشراف الأب أنجليوس منير، راعي الكنيسة، مؤتمرًا لإعداد الخدام، وذلك في الفترة من الخامس، وحتى السابع من الشهر الجاري، تحت شعار "كنيستي عبر العصور".

وقال نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه دارت لقاءات اليوم الأول حول نشأة الكنيسة، ومجمع خلقدونية، فيما كانت محاضرات اليوم الثاني عن مجمع نيقية، ونشأة الرهبنة، كما شهد اليوم الثالث زيارة كنيسة القيامة بالمنيا الجديدة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ألقى الأب الدكتور أنطون فؤاد موضوع عن "نشأة الكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر". واختتم المؤتمر برحلة ترفيهية.

وتحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بحلول اليوم الثالث عشر من شهر أبيب، وتذكار شهادة القدّيس أبامون، بينما تحتفل الكنيسة الكلدانية العراقية في مصر، برئاسة الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي للكنيسة الكلدانية بمصر، بحلول الأربعاء السابع من صوم الرسل.

من جانبه يرأس الأنبا جورج بكر، احتفالات كنيسة الروم الملكيين بحلول الأربعاء السابع بعد العنصرة، و تذكار القديسين البارَّين توما المالوي، وأكاكيوس المذكور في الكتاب التاريخي الكنسي وقالت الكنيسة إنَّ القدّيس توما الناسك على جبل مالوي في بلاد اليونان، انتقل إلى الله في أواخر القرن العاشر. والقدّيس اكاكيوس عاش ناسكاً على جبل سيناء، في النصف الأول من القرن السادس.

كما تحتفل كنيسة الروم ايضا بتذكار القدّيسة العظيمة في الشهيدات كيرياكي، استشهدت القدّيسة كرياكي في اخائيا في عهد الإمبراطور ديوكليسيانوس في بدء القرن الرابع.

وتحتفل الكنيسة اللاتينية الكاثوليكية في مصر برئاسة المطران الأنبا كلاوديو لوراتي، بحلول الأربعاء الرابع عشر من زمن السنة، بينما تحتفل الكنيسة المارونية بمصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الاربعاء السابع من زمن العنصرة.