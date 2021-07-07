تنفيذ تدريب على التحول الرقمى بمركز شباب شما بمركز أشمون بالمنوفية

أعلنت الدكتورة إيناس صفوت من شباب البرنامج الرئاسي وعضو مؤسسة حياة كريمة، أنه تم اليوم تنفيذ التدريب على التحول الرقمي بمركز شباب شما بمركز أشمون بالمنوفية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأضافت إيناس صفوت، أنه في إطار التعاون الوثيق بين مؤسسة حياة كريمة ووزارات الاتصالات والشباب والرياضة والأوقاف ومحافظة المنوفية، تم إطلاق ندوات الثقافة الرقمية بمركز شباب شما، وفقا لخطة وزارة الاتصالات برفع الوعى الرقمي والتوعية نحو التحول الرقمي والرقمنة والتمهيد لإعداد المواطن الرقمي، حيث تم استعراض خطة الدولة الطموحة نحو التحول الرقمي لتسهيل كافة الأمور الحياتية للمواطن وكذلك تطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات افضل وبجودة عالية.

وأكدت أن حياة كريمة اتجاهها الأول هو تنمية الإنسان وإعداده أعداد كامل وخصوصا بالريف حتى يتمكن من مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي الذي سوف يعمم تنفيذه على أنحاء قرى محافظات مصر من خلال حياة كريمة لكل المصريين، كما لفتت إلى أن هذه أولى الدورات التدريبية التي تمت في محافظة المنوفية والتي سوف يتبعها العديد من الدورات في مختلف الوحدات والقرى للتركيز على هذا الجانب الهام.

دورة التحول الرقمي

دورة التحول الرقمي

دورة التحول الرقمي

دورة التحول الرقمي

دورة التحول الرقمي

دورة التحول الرقمي

دورة التحول الرقمي