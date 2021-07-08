«التضامن» تتوسع فى مبادرة «لعيبة بلدنا» لتأهيل الأطفال بلا مأوى

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة "لعيبة بلدنا" هى إحدى عناصر "البرنامج القومي الأطفال بلا مأوى والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية"، يتم تنفيذها عن طريق برنامج رياضي يهدف إلى تأهيل الأطفال نفسيا وإجتماعيا وسلوكيا حتى يتمكنوا من الاندماج في المجتمع والأسرة، وذلك استنادًا ببعض التجارب الدولية في هذا الصدد كمرجعية في استخدام الرياضة والفن للمساهمة في تطوير مهارات التفكير الإيجابي والإبداع، وخلق نماذج إيجابية من الأطفال كما تساهم في تنمية شخصية الطفل وقدراته الابتكارية.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن أهداف المبادرة هو:

- توظيف الرياضة كحافز لجذب الأطفال للمشاركة في الأنشطة الخاصة بالتأهيل.

- تغيير الصورة الذهنية نحو الأطفال بلا مأوى لدى المجتمع بإتاحة بيئة داعمة لإعادة دمج الأطفال.

- اكتشاف الطاقات الكامنة لدى الأطفال بما يؤهلهم لإعادة الدمج مرة أخرى في النظام المجتمعي أو الأسري.

- تنمية الروح الإيجابية لدى الأطفال المشاركين في المبادرة من خلال تدخلات نفسية واجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أنه لن يتم السماح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوى، حيث تكثف الوزارة جهودها في هذا الإطار.

وأضافت وزيرة التضامن، فى تصريحات، أن البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيوائهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم، ومنذ 2019 وبدء إضافة العمل مع الكبار بلا مأوى وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال 17 وحدة مجهزة بها أخصائي اجتماعي ونفسي، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر"، من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.