الخميس 08 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز لوجيستى عالمى

قناة السويس
قناة السويس

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عبارة عن منطقة حرة ومركز لوجيستي عالمي، بمساحة461 ك م2، يمر بها 8% من حركة التجارة العالمية كل عام.


وأوضح مركز المعلومات، في "إنفوجراف" نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن أبرز القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة الاقتصادية للقناة، وهي: صناعة البتروكيماويات، وصناعة مستلزمات عربات السكك الحديدية، وخدمات بحرية وتموين سفن، وصناعة منسوجات، وإلكترونيات، وألواح شمسية، وقطع غيار سيارات، وصناعات غذائية.


وأشار إلى أن هناك مجموعة من الحوافز الاستثمارية بالمنطقة،؛ أبرزها: صفر ضريبة جمركية، وصفر ضريبة القيمة المضافة، وحوافز استثمارية على ضريبة الدخل. إلى جانب حوافز غير ضريبية للمشروعات كثيفة العمالة، وكثيفة المكون المحلي، أو العاملة في النقل البري والبحري وغيرهما.


بالإضافة إلى تطبيق نظام الإفراج المسبق للشحنات والبضائع "ACI"، وإصدار دليل جمركي لتحسين مناخ الاستثمار بالمنطقة، وتدشين موقع إلكتروني للهيئة باللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أنه جارٍ إطلاقه بالعربية، وغير ذلك، من طرق ومحاور ومحطات كهرباء ومياه واتصالات.

قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركز لوجيستي مركز لوجيستي عالمي معلومات الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تكريم الشهداء.. عقاب الفاسدين

الأكثر قراءة

حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا

محمد الباز يكتب: لماذا يحصد نجل رئيس حزب الحركة الوطنية كل هذه المناصب؟

«الصحة»: تسجيل 161 إصابة جديدة بكورونا و26 حالة وفاة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

العراق: المنظومة الدفاعية فى محيط السفارة الأمريكية تتصدى لهجوم جديد

البلوجر هبة مبروك تعلن الزواج من كلب.. وهجوم عنيف من متابعيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

قاعدة 3 يوليو البحرية.. بين مشاعرالفخر وذكريات يوم تاريخي

د.مينا بديع عبدالملك

قصة تأسيس المدارس القبطية فى مصر

د. القس صفوت البياضى

بإمكانك تصحيح مسارك

جلال حمام

أي رئيس هذا؟

مؤمن المحمدي

تذر العلوم وتأخذ الفوتبولا

د. بهي الدين مرسي

فقه الأغلبية

خالد عكاشة

«أبى أحمد».. على طريق تيجراى فى الذهاب والعودة

ماجد حبته

لعنة الموارد!

صور

ندوة لتكريم الفنان عصام السقا بمؤسسة «الدستور» (صور)

صانعو الرقاق.. السيدة فرنسا وزوجة ابنتها

معرض الكتاب الـ52

محطة تل أبيب

المزيد

اكتشاف 4 إصابات بطفرة «دلتا بلس» لكورونا في إسرائيل

فلسطين تستنكر اعتقال قوات الاحتلال مدير عام لجان العمل الصحي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 10 فلسطينيين من الضفة