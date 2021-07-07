الخميس 08 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

تجنب التوتر.. علاجات طبيعية قوية لتخفيف الصداع النصفي

الصداع النصفي
الصداع النصفي

يعتبر الصداع النصفي من المشكلات المزعجة لدى الكثيرين، فغالبًا ما يحتاج أكثر من نصف مرضى الصداع النصفي إلى الراحة في الفراش عند حدوث نوبات الصداع النصفي.

قد يكون من الصعب التعامل مع نوبات الصداع النصفي ولهذا من المهم أن تجد طريقة للتخفيف من هذه الحالة قدر الإمكان، لذا ينصح الخبراء بضرورة استشارة الطبيب المختص إذا زاد النوبات أكثر من اللازم، فقد يكون الصداع النصفي عرض لمرض أكبر.

كما يبحث الأشخاص الذين عانوا من الصداع النصفي عن حلول بخلاف الأدوية التي يتناولونها، ومع ذلك  فقد تساعد بعض العلاجات الطبيعية في التخفيف من الصداع النصفي.، حسبما ذكر موقع "healthybuilderz" الطبي.

الأطعمة التي تحتوي على معدن المغنيسيوم

أكد الأطباء، أن المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي لديهم مستويات منخفضة من المغنيسيوم في أجسامهم عندما تحدث نوبات الصداع النصفي، وذلك وفقًا لدراسة نشرها موقع "نيتشر" العلمي.

فمن المهم أن ترفع مستويات المغنيسيوم لديك أو على الأقل تحافظ على ثباتها بمساعدة المكملات عن طريق الفم أو تناول الأطعمة التي تحتوي على هذا المعدن.

تغير نظامك الغذائي

من الممكن أيضًا أن يكون سبب نوبة الصداع النصفي هو الطعام الذي تناولته، حيث تشمل الأطعمة التي قد تؤدي لنوبات الصداع النصفي المشروبات الكحولية والشوكولاتة والنبيذ الأحمر وحتى الأطعمة المصنعة.

التحكم في التوتر والقلق

يمكن أن يحدث الصداع النصفي عندما تشعر بالتوتر، فهناك عدة طرق يمكنك من خلالها تخفيف التوتر مثل الكتابة في دفتر يوميات، التأمل، ممارسة التمارين الرياضية.

الحصول على قسط كاف من النوم

الحرمان من النوم، يجعل الصداع أسوأ بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي بشكل مستمر، بسبب تكرار نوبات الصداع النصفي، بالإضافة الى شدتها في كل مرة.

دراسة التمارين الرياضية الصداع الصداع النصفى تخفيف التوتر الحرمان من النوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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