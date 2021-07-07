الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زامبيا وزيمبابوي فى الصدارة

«الإحصاء»: 68% زيادة فى واردات مصر من دول الكوميسا

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رفعت وارداتها من دول مجموعة الكوميسا إلى حدود 16.8 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 10 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 68%  خلال عام.


ولفت جهاز الإحصاء، وفقًا لتقريرصادر عنه حصلت عليه "الدستور"، إلى أن واردات مصر من زامبيا جاءت فى المرتبة الأولى بين مجموعة دول الكوميسا والتى بلغت 14.9 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 7.4 مليون دولار خلال الشهر السابق عليه، يليها دولة زيمبابوى بواردات بلغت 1.1 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 1.3 مليون دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.


أضاف الجهاز أن واردات مصر من مالاوى بلغت 0.7 مليون دولار خلال شهر مارس 2021 مقابل 1.3 مليون دولار خلال شهر مارس 2020، بينما سجلت وارداتها من موريشيوس صفر خلال شهر مارس من عامى 2020 و2021، وبلغت وارداتها من باقى دول الكوميسا 0.1 مليون دولار مقابل صفر خلال فترة المقارنة ذاتها.
 

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 2.69 مليار دولار خلال شهر  مارس 2021 مقابل 3.59 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  25.2٪.
 

ولفت جهاز التعبئة والإحصاء، إلى ارتفاع قيمـة الصادرات بنسبـة  43.5 ٪ حيـث بلغت 3.41  مليار دولار خـلال شهــر مارس  2021  مقابل 2.38  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع، وأهمها (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة  54.2 ٪ ،ملابس جاهزة   بنسبة  49.3  ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة  بنسبة  18.4٪ ، بطاطس بنسبة  1.1 ٪).

بينما انخفضت  قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2021، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها (البرتقال بنسبه 72.4 ٪ ، فواكه طازجه بنسبة 71.4 % ، اسمده  بنسبة  40.5 ٪ ، منتجات البان  بنسبة  1.7 ٪).

الاحصاء مصر واردات الكوميسا صادرات

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