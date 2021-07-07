الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أول فيديو لانفجار حاوية فى ميناء جبل على بدبي

انفجار حاوية في ميناء
انفجار حاوية في ميناء جبل علي بدبي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر لحظة اندلاع حريق ضخم بميناء جبل علي في دبي.

وتظهر اللقطات المتداولة ارتفاع ألسنة اللهب والدخان بشكل كثيف غطى سماء المدينة فيما لا زالت السلطات تحاول السيطرة على الحادث.

https://twitter.com/LebanonOnNews/status/1412868336199811078?s=20

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن شهود عيان، مساء اليوم، بسماع دوي انفجار في دبي دون معرفة أسباب الانفجار حتى الآن أو وقوع ضحايا نتيجة الحادث.

فيما قالت قناة "العربية"، إن حريقا اندلع في سفينة تجارية قبالة ميناء جبل علي في دبي ما تسبب في الانفجار.

جبل علي دبي حريق انفجار دبي تفاصيل حريق دبي

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وائل لطفي

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