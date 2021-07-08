للأمهات الجدد.. احذرن ممارسة العلاقة الحميمة بعد أسابيع من الولادة؟

يعرف الكثيرون أنه لا يجب ممارسة العلاقة الزوجية قبل أربعين يومًا من الولادة، لكن أمر غير متوقع جعل ممرضة بريطانية تقدم فيديو تشرح فيه لماذا يجب الانتظار 6 أسابيع وتحذير النساء التي تتعجل في ذلك، بحسب ما ذكره موقع "ديلي ميرور".

صورت إحدى الممرضات التي تمتلك حساب عبر TikTok واسمها جان، مقطع فيديو ظهرت فيه أثناء قيامها العمل في المستشفى حيث كشفت أنها شاهدت منشورات في مجموعة أمهات على وسائل التواصل حيث تفاخرت الأمهات الجدد بممارسة العلاقة الحميمة بعد 3 أيام فقط من الولادة.

يحتوي الفيديو على نص مكتوب: "تصاعدت الأقكار في ذهني أثناء قراءة منشورات مجموعة الأمهمات التي تقول ،" لم أشعر بالإرهاق في الولادة لذا مارسنا العلاقة الحميمة بعد 3 أيام".

ثم أضافت جان في النص الذي نشرته قائلة: "يجب عليك الانتظار لأن المشيمة تركت جرحًا بحجم صفيحة في رحمك ولا نريد أن تصاب بالعدوى".

بعد ذلك، حملت جان نموذجًا لحجم الجرح أمام نفسها لتوضيح مدى حجمها، مما ترك العديد من المشاهدين مرعوبين من أن أي شخص قد يصاب بهذا الجرح الكبير داخل جسمه ويقبل على ممارسة العلاقة الحميمة في الوقت نفسه".

قد يعتقد البعض أن ممارسة العلاقة الحميمة لا تجوز قبل أربعين يومًا من الولادة، لأسباب دينية، لكن الأمر يتعلق أيضًا بأسباب صحية منها أن الجرح لا يزال ينزف ويمكن أن تؤدي العلاقة في ذلك الوقت والمرأة لم تشفِ بعد إلى حدوث التهابات حادة، تتطلب العلاج لأشهر أكثر من الأربعين يومًا المعروفة، ومن ثم يجب أن يتم مراجعة الطبيب في ذلك حتى وإن توقف النزيف الخاص بدم النفاس، الذي لا يبقى الأربعين يومًا كاملة في كثير من الحالات.