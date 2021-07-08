بعد إتاحتها لـ74 دولة.. تعرف على كيفية الحصول على التأشيرة الإلكترونية لمصر

"التأشيرة الإلكترونية" هى واحدة من الآليات التى استحدثت بالعالم، بعد أن أصبحت التكنولوجيا والإنترنت يغزو كافة مناحى الحياة، بالإضافة إلى عصر التحول الرقمى الذى نعيشه.

وتهدف هذه التاشيرة إلى تسهيل حركة السفر - خاصة لدى السائحين وخدمة رجال الأعمال - وتوفير الوقت والمجهود لاستخراجها، فكان لابد لمصر أن يكون لها نصيب فى هذا التحول، وقد أطلقت موقع https://www.visa2egypt.gov.eg/ عام 2019 لتصدر من خلالة التأشيرة الإلكترونية، وهي وثيقة رسمية تسمح بالدخول إلى مصر والسفر منها، وتمنح لمواطنىن الدول المذكورة بالموقع.

وبدأ الموقع مرحلته الأولى بإصدار التأشيرات إلى مواطنى 46 دولة، لترتفع اليوم أعداد الجنسيات التى من حقها استخراج التأشيرة الإلكترونية عبر الموقع إلى 74 جنسية، وتصدر التأشيرة السياحية إلكترونيا نظير رسوم قدرها 25 دولارًا أمريكيًا لرحلة سفر واحدة، و60 دولارًا أمريكيًا لعدة رحلات يتم سدادها من خلال بطاقة الائتمان، وذلك بعد استيفاء البيانات المطلوبة على الموقع.

مراحل التقديم

وتأتي مراحل التقدم لطلب التأشيرة الإلكترونية فى البداية التسجيل عبر الموقع وتأكيد تسجيل الدخول، وتختار أيقونة قدم الآن، وحدد نوع التأشيرة التى ترغب بها، وتقوم بملئ استمارة الطلب الخاص بك إلكترونيا ثم تقوم بدفع الرسوم من خلال بطاقة الائتمان (الفيزا كارت)، ثم تأتيك الموافقة على الفيزا عبر البريد الإلكترونى الخاص بك، وبعد ذلك تقوم بالدخول إلى حسابك عبر الموقع وطباعة التأشيرة.

وتقوم بتقديم التأشيرة المطبوعة إلى سلطات الجوازات في موانئ الوصول المختلفة الذين يستطعون التحقق من صحة التأشيرة الإلكترونية الخاصة بك على نظامهم الخاص، كما يتطلب عند الدخول إلى البلاد خط سير الرحلة الخاصة بك ورسالة دعم، مثل رسالة من الشركة أو خطاب دعوة لزيارات العمل / الأسرة، وفى حالة السياحة يتطلب حجوزات الفنادق تفاصيل حول الأماكن التى ستتم زياراتها.