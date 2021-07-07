الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

ترامب يعتزم رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك وتويتر وجوجل

ترامب
ترامب

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية ضد شركات فيسبوك وتويتر وجوجل ورؤسائها بسبب قيامهم بحظر وتعليق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة.
وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها في نادي الجولف الذي يملكه في مدينة بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، إن هذه الدعوى القضائية سوف تثبت أن تلك "الرقابة" غير قانونية ، وتخالف الدستور وتجافي تماما السياق الأمريكي.
وأضاف أن هذه الدعوى، التي رفعت أمام المحكمة الجزئية بدائرة جنوب ولاية فلوريدا، سيتلوها العديد من الدعاوى التي تستهدف محاسبة عمالقة شركات التكنولوجيا والتواصل في بلاده.
 

يشار إلى أن موقع تويتر فرض حظرًا دائمًا على حساب ترامب على تويتر بينما علق فيسبوك حسابه لعامين على الأقل بسبب منشوراته التي بثها ردًا على أحداث الشغب يوم 6 يناير الماضي عند مقر الكونجرس بواشنطن.

وفي مطلع هذا الاسبوع .. أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، اعتبرها البديل الأمثل للمنصات الشهيرة مثل تويتر وفيسبوك.

تأتي خطوة ترامب بعد أن حظرت كبرى مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر وفيسبوك، ترامب من استخدام منصاتها، بعد الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير.

وأعلن الموقع الجديد، المسمى GETTR، عن بيان مهمته على أنه محاربة إلغاء الثقافة، وتعزيز الفطرة السليمة، والدفاع عن حرية التعبير، وتحدي احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء سوق حقيقي للأفكار.

وذكر موقع بوليتيكو،  أن التطبيق حاليا في شكل تجريبي وسيتم إطلاقه رسميا في 4 يوليو الجارى الساعة 10 صباحا، بالتزامن مع عيد الاستقلال الأمريكي.

من جانبه، أكد جايسون ميلر، وهو واحد من أكبر المستشارين للرئيس الأمريكي السابق، والمسؤول عن إطلاق المنصة، أنه من المتوقع أن ينشئ ترامب حسابا جديدا في المنصة.
وحظى ترامب بشعبية جارفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب منشوراته الكثيرة والتي لم تحمل طابعا منمقا وحذرا مثل رؤساء العالم الآخرين.
وعلقت تويتر مع منصات إلكترونية كبرى أخرى حساب الرئيس الأمريكي السابق المتهم بتحريض أنصاره على اقتحام الكابيتول في واشنطن في يناير.
ويعد موقع GETTR أحد أبرز المشاريع في الخطة الاجتماعية والتكنولوجية الموالية حركة اليمين الأمريكي، والتي تتبع أفكار ترامب.

واشنطن جوجل تويتر فيسبوك ترامب

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وائل لطفي

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