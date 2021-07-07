«الناتو»: انضمام أوكرانيا للحلف قرار سياسي وغير مبني على معايير فنية

قال المبعوث الخاص للأمين العام لحلف الناتو جيمس أباتوراي، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات التي أعلنت عنها كييف لن تكفل انضمام أوكرانيا للناتو.

وأضاف أباتوراي خلال مؤتمر صحفي له في فيلنيوس: "هذا لا يعمل بهذه الطريقة. لا توجد هناك معايير محددة للحصول على العضوية بعد تلبيتها، لأن هذا قرار سياسي، وهو غير مبني على المعايير الفنية البحتة".

وأوضح أباتوراي أن الإصلاحات مهمة، لكنها ليست كافية للحصول على عضوية الناتو، مشيرا إلى أنه ليس أوكرانيا وحدها التي يجب أن تكون مستعدة للانضمام للناتو، بل على الحلف أيضا أن يكون مستعدا لذلك، حسبما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وكان البرلمان الأوكراني أدرج البند حول النهج الرامي إلى الحصول على عضوية الناتو في الدستور الأوكراني عام 2019، وقد أكد الرئيس الأوكراني الحالي فلاديمير زيلينسكي مرارا تمسكه بهذا النهج.

ويأتي تصريح المبعوث الخاص للأمين العام لحلف الناتو، غداة إعلان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، عن أن أوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا ستجري هذا الشهر تدريبات مشتركة غربي البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان، أن تدريبات "السيوف الثلاثة - 2021" ستجري في ميدان "يافور" بمقاطعة لفوف بمشاركة أكثر من 1200 عسكري وأكثر من 200 آلية عسكرية في الفترة من 17 حتى 31 يوليو، وأن وحدة من لواء 80 للقوات الهجومية المنقولة جوا هي التي ستمثل أوكرانيا فيها.

وأشارت الهيئة إلى أن المناورات المعلن عنها هي الأولى من نوعها وتعتبر "استمرارا لبرنامج الشراكة العسكرية الدولية" بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية فإن الهدف من تدريبات "السيوف الثلاثة - 2021" هو تحسين مهارات العسكريين الدفاعية "لضمان أمن شرق ووسط أوروبا.

وأضاف البيان أن التدريبات من شأنها أن تساعد أوكرانيا في إصلاح قواتها العسكرية وتحسين تعاونها مع الناتو.

كما يتوقع أن تبدأ في مقاطعة نيقولاييف (جنوب غرب أوكرانيا) بعد أيام تدريبات "هراوة القوزاق - 2021" الأوكرانية البريطانية التي ستشارك فيها أيضا وحدات من الدنمارك والسويد وكندا والولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات "سيبريز" العسكرية في مياه البحر الأسود وعلى ساحلها الأوكراني، بمشاركة أكثر من 30 دولة.