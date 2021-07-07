الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يجتمع برئيس وزراء أرمينيا

بوتين
بوتين

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، بالمشاورات الجارية بين الوزارات الروسية والأرمينية.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان -حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية- إن "نائب رئيس وزرائنا (أليكسي أوفيرتشك) زار أرمينيا مؤخرا.. بشكل عام أعتقد أن المشاورات بين وزاراتنا تسير بشكل جيد".
وهنأ بوتين باشينيان على إعادة انتخابه كرئيس للوزراء، قائلا: "أود أن أهنئك مرة أخرى هذه المرة بشكل شخصي على نتائج الانتخابات.. أعتقد أن هذا مهم للجميع وأولا وأخيرا لأرمينيا وشعبها".
من جانبه، تقدم رئيس وزارء أرمينيا بالشكر للرئيس الروسي لانخراطه الشخصي في استعادة 15 من أسرى الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.
وقال باشينيان: "منذ أيام قليلة، عاد 15 أسير حرب إلى وطنهم، وأود أن أسلط الضوء على دورك الشخصي في هذا وأشكرك أيضا.. ناقشنا ذلك في مكالمة هاتفية يوم 24 يونيو، وبعدها بأسبوع عاد جنودنا إلى الوطن".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد علق على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أرمينيا ، مؤكدا أنها أظهرت ثقة الشعب في قيادته ، مشيرا إلى أن القضايا الصعبة لا يمكن حلها إلا بثقة الشعب.
 

وفي وقت سابق.. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده مهتمة بتطوير الحوار مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، موضحًا أن النجاح في مكافحة التهديدات المشتركة يعتمد أيضا على التعاون البناء.

وأضاف الرئيس الروسي - في رسالة موجهة للمشاركين في مؤتمر رؤساء مكاتب الإدعاء العام في الدول الأوروبية، الذي يعقد في سان بطرسبورج، اليوم الأربعاء -: "لقد قلت أكثر من مرة وأقول مجددًا إن روسيا مهتمة بتطوير أوثق للعلاقات مع المدعين العامين في أوروبا ودول أخرى، وبتعزيز الحوار والتعاون في إطار مؤسسات موثوقة ومؤثرة مثل مجلس أوروبا والرابطة الدولية للمدعين العامين".

موسكو روسيا أرمينيا رئيس وزراء أرمينيا بوتين

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وائل لطفي

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