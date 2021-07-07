غدًا.. «رجال الأعمال» تناقش فرص الاستثمار المتاحة فى مختلف القطاعات

تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، وغرفة التجارة والصناعة الكورية، ندوة إلكترونية، غدًا الخميس، بعنوان "الاستثمار في مصر" بمشاركة المهندس على عيسى رئيس الجمعية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

وتهدف الندوة إلى التعرف عن قرب على مناخ الاستثمار في مصر وأهم الحوافز الاستثمارية والصناعية، وكذلك الاطلاع على الخريطة الاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات المختلفة، ومن المقرر أن يحضر الندوة السفراء من الدولتين ونخبة متميزة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين في كوريا ومصر.



جدير بالذكر أن جمعية رجال الأعمال المصريين بحثت مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية بالمملكة الأسبوع الماضي، فرص ومجالات الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي في مصر والبحرين، خلال انعقاد منتدى مشترك بحضور نخبة من رجال الأعمال في البلدين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واوصي المشاركون باللقاء الاسراع في إنشاء بنك رقمي مصري بحريني، وتنظيم زيارة متبادلة لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والبحرين علي أرض الواقع وتنفيذ توصيات منتدي الاستثمار الأول ونتائج الاجتماعات القطاعية.

وأشار المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى الدور الإيجابي والحيوي للدبلوماسية المصرية والبحرينية ممثلة في السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين وسفير المملكة بالقاهرة هشام بن محمد الجودر في دفع تعزيز العلاقات الاقتصادية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين ورجال الأعمال البلدين خلال الفترة الماضية.

وأسفر منتدى الأعمال المصري البحريني في القطاع المالي والمصرفي، والذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين بالشراكة مع جمعية رجال الأعمال البحرينية والسفارة المصرية والبحرينية بالبلدين، عن 8 توصيات لدفع الاستثمار المشترك في القطاع المالي والمصرفي في البلدين، بحسب تصريحات حسن حسين رئيس لجنه البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين.