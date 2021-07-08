الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

العلاج بالمكرونة.. 5 فوائد صحية لطبق «الرافيولي» الإيطالي

الرافيولى
الرافيولى

"الرافيولي".. واحدة من أكثر الأطباق الإيطالية التي لا تقاوم، فهى عبارة عن أكياس صغيرة من المعكرونة في صلصة الطماطم، كل واحدة منها مليئة بمجموعة متنوعة من الأجبان.

وبعيدًا عن المذاق الشهي للطبق الشهير، فهو علاج صحي ايضًا، فالمكرونة من الأكلات التي تشتهر بها إيطاليا في العالم أجمع.

في التقرير التالي، سلط موقع "healthybuilderz" الطبي، الضوء على الفوائد المذهلة لطبق "الرافيولي" الشهير، بفضل حشوات الجبن لطبق الرافيولي ، يمكن أن يكون هذا العلاج الإيطالي في الجانب الصحي لقائمة الطعام الخاص بك.

تقوية العظام والأسنان:

بسبب حشوات الجبن التي يفتخر بها طبق "الرافيولي"، يتم تزويد جسمك بكميات مذهلة من الكالسيوم، والذي يعتبر من المعادن الهامه لتقوية العظام، فهو وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام في يوم من الأيام، بالإضافة الى حماية الأسنان من التسوس.

تعزيز مستويات الطاقة:

يتكون الرافيولي من جيوب القمح، وهو مصدر كبير للكربوهيدرات المعقدة، الذى يمد جسمك بالعناصر الغذائية التي تساعد في إمدادك بالطاقه اللازمة.

الرافيولي غني بالألياف:

دقيق القمح يعد أحد أهم المكونات في صنع الرافيولي، حيث يحتوي القمح على كميات رائعة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في تقليل خطر الإصابة بالإمساك.

وفقًا للخبراء الطبيين ، فإن الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالألياف الغذائية قد يقلل أيضًا من خطر التعرض لسرطان القولون لأن السموم المسببة للسرطان في الأمعاء يتم التخلص منها بشكل مستمر.

زيادة كتلة العضلات:

لا شك أن الرافيولي المحشو بلحم البقر هو مصدر هائل للبروتين ، والذى يعتبر ضروري جدًا لبناء العضلات وإصلاحها أيضًا.

ويعتبر البروتين ضروري للحفاظ على الجلد والشعر والأظافر، كما أنه ضروري من قبل الجسم لإنتاج بعض الهرمونات والإنزيمات، ويمكن أن تأتي حشوة الرافيولي باللحم محملة بالسعرات الحرارية والدهون لذا لابد من عدم الإكثار من تناوله.

تقليل مخاطر الاصابة بالسرطان:

صلصة الطماطم التي تأتي مع طبق "الرافيولي" هي محاربة ممتازة للسرطان، فوفقًا للخبراء فأن صلصة الطماطم هي مصدر جيد للليكوبين ، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية التي ثبت أن لها خصائص مذهلة في القضاء على مرض السرطان. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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