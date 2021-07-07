كريم مصر تعلن تحقيق نمو بنسبة 100% لخدمة إكسبريس خلال عام كورونا

هيثم عصام: ثقة العملاء في الشركة هو سبب نجاح و إزدهار الخدمة

صطفي حكم: نعتمد على فريق تشغيل يتمتع بالذكاء وسرعة الاستجابة



أعلنت شركة كريم مصر، المنصة التكنولوجية الرائدة، أن خدمة "كريم اكسبريس" سجلت عدد رحلات ضخم منذ انطلاقها فى عام 2018 وحتى الآن، وحققت الخدمة الأسرع نموا ضمن تطبيق كريم، نسبة نمو و إزدهار وصلت الى 100% خلال عام الكورونا 2020 مقارنة بمعدل الرحلات خلال 2019.

"كريم اكسبريس"هي خدمة لنقل الأشياء أطلقتها شركة كريم مصر للمؤسسات والشركات المختلفة، حيث تستطيع الشركات استخدام أسطول "كريم" الضخم لتوفير خدمات نقل الأشياء أو التوصيل لعملائهم، مما يسمح للشركات بالتركيز على عملياتها الأساسية والبيع بدلاً من تنظيم قطاع توصيل خاص بالشركة، تاركين مهمة التوصيل لشركة متخصصة مثل كريم اعتماداً على خبرتها الكبيرة في مجال النقل، لتصبح كريم هي الشريك الرسمي للشركات في خدمة النقل لأخر ميل -last mile delivery ، و التى شهدت توسع كبير في خلال المرحلة الماضية إثر جائحة كورونا.

وقد حققت الخدمة معدلات نمو متسارعة، بفضل تعاقد كريم مع عدد من العملاء والشركات المميزة، والذين لقوا قبولا هائلا في السوق المصرية، لأنهم ضمن متطلبات العملاء المستمرة، وأبرز الشركات هم "ماكدونالدز، كنتاكي، بيتزا هت، أمازون، جوميا، تكا، كارفور، ألفا ماركت، والعديد من الشركات الكبرى."

و قال هيثم عصام المدير العام لشركة كريم مصر، أن الشركة من خلال تقديم الخدمات المختلفة عبر منصتها المتطورة كل يوم أستطاعت فرض نفسها قويا في السوق المصري، مؤكدا أن ما وصلت له خدمة كريم أكسبرس من نجاح باهر وإزدهار في هذا الوقت القصير ما هو إلا بفضل ثقة العملاء في الشركة، وتأكيدا على أن كريم تعمل دائما على اضافة خدمات الى منصتها تتوافق مع متطلبات العملاء.

واضاف عصام أن خدمة كريم أكسبريس جاءت لتوفر على العملاء الوقت والجهد من خلال اتاحة توصيل الطلبات والأشياء مما يساهم فى الحد من الازدحام وحل مشكلات العملاء التى تتعلق بإنجاز متطلباتهم بشكل سريع، لافتا الى أن الشركة تعمل على توفير الخدمة مستقبلا بالتعاقد مع شركات وأسماء أخرى محل اهتمام عملائها، وتقوية الخدمة من خلال توسيع قاعدة الكباتن المؤديين لها.

ومن جانبه قال مصطفي حكم رئيس قطاع التوصيل بشركة كريم مصر، أن تحقيق خدمة كريم اكسبريس لمعدلات نمو كبيرة خلال الأعوام الثلاثة، يعود الى اعتماد كريم على فريق تشغيل يتمتع بالذكاء وسرعة الاستجابة القوية لجميع متطلبات السوق، موضحا أن اعتماد العملاء على هذه الخدمة يعود الى الثقة المتبادلة بينهم وبين الشركة من ناحية، وبين الكباتن والشركة من ناحية أخرى، بما يعزز من فرص تقديم الخدمة بشكل احترافى للعملاء ومساعدتهم على تلبية رغباتهم التى تتيحها الخدمة.