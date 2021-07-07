الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«لا والنبي يا عبده» في طبعة ثانية بمعرض القاهرة للكتاب

غلاف الرواية
غلاف الرواية

أصدرت دار المؤسسة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية من الرواية الساخرة "لا والنبي يا عبده" للكاتب الساخر محمد راضي، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52، والتي حددتها هيئة الكتاب في الفترة من 30 يونيو وحتى الـ15 من يوليو المقبل.

تدور أحداث الرواية عن قصة أب بخيل ونصاب و"حلانجي"، يستغل كافة الأمور ليجني المال ويكنزه، ورث عن جده شقة على دورين، بالحيلة والنصب على باقي الورثة، جعل الطابق العلوي بنسيون، والسفلي يقطن به مع زوجته وأبنائه الذين يقومون على خدمة زبائن البنسيون مقابل سرير ينامون عليه ولقيمات من بقايا أكل الزبائن، تقيم صلبهم، وليكسب عبده أكثر، جعل زبائن بنسيونه من الخارجين عن القانون، حتى يسهل السيطرة عليهم بابتزازهم وتهديدهم.

أما عن محمد راضي فهو كاتب ساخر من مواليد دمنهور بالبحيرة عام ١٩٨٨، نشرت له كتب"شت لاند" عام 2015، وعام 2017 نشر روايته "الولي"، وفي صيف العام نفسه نشر كتابه "أرض البامبرز، والذي تحول لعمل مسرحي، وأتبعه بكتاب" هكذا تكلم حموءة" مع دار الرواق، وتلاه بكتاب "زيزي بيه"وأخيرا كتاب "لا والنبي يا عبده".

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رواية ساخرة لا والنبي يا عبده محمد راضي معرض الكتاب الطبعة الثانية

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