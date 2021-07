الباجوري يكرم الناجحين في دورة معلم معتمد من ميكروسوفت MCE

شهد اليوم الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد أبو الحسن المشرف على مركز الخدمة العامة بالجامعة حفل تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات جامعة المنوفية الذين اجتازوا الاختبار الدولي للدورة التدريبية "معلم معتمد من ميكروسوفت MCE" حيث حصل المتدربين على شهادة دولية معتمدة من ميكروسوفت في مهارات التعليم للقرن الواحد والعشرين.

أكد الباجوري أهمية تطوير الكوادر العلمية بالجامعة بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم الآن مشيرا أن هذه الدورة جاءت تنفيذا للبروتوكول المبرم بين مركز الخدمة العامة بجامعة المنوفية وشركة إسكيلز بلس الممثل الوحيد لشركة سيرتي بورت العالمية في مصر.

وأشار أبو الحسن إلى أن مركز الخدمة العامة يسعي دائما لمواكبة التطور وخدمة المجتمع بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحقق توجهات الدولة.

وعلى صعيد متصل أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن إنجاز جديد يتحقق للجامعة بتقدم مجلات الجامعة فى التقييم الخاص بالمجلات العلمية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات لشهر يوليو ٢٠٢١ للجامعات، وحصول مجلات الجامعة Menoufia Medical Journal فى الدراسات الطبية، ومجلة ERJ. Engineering Research Journal فى الدراسات الهندسية، ومجلة البحوث البيئية والطاقة قطاع عام على الدرجات النهائية، كما حصلت معظم المجلات على درجات عالية اقتربت من الدرجات النهائية وهى: ثلاث مجلات بكلية الآداب بحوث كلية الآداب، مركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية، مركز الخدمة للاستشارات البحثية واللغات، مجلة كلية التربية، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، مجلة الاقتصاد المنزلي، المجلة العلمية للبحوث التجارية، مجلة Journal of Veterinary Anatomy، IJCI. International Journal of Computers and Information، Minufiya Journal of Plant Protection، Menoufia Journal of Animal Poultry and Fish Production، Minufiya Journal of Soil Science، Menoufiya Nursing Journal، Menoufia Journal of Electronic Engineering Research.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لقطاع الدراسات العليا والدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة، ولعمداء الكليات ووكلاء الدراسات العليا والمكتبة الرقمية وهيئات التحرير المسئولة عن هذه المجلات على تحقيق هذا الإنجاز الهام، متمنيا مزيدا من التقدم والإنجازات للجامعة، داعيا جميع الباحثين من كافة الجامعات المصرية والعربية والأجنبية للنشر بمجلات جامعة المنوفية.