الولادة المبكرة خطر يهدد الحوامل.. الأسباب وطرق الوقاية

تعتبر الولادة المبكرة من الأمور التي تخشاها الكثير من الحوامل، حيث إن الطفل لم يكتمل نموه ويكون معرضًا لخطر المضاعفات الطبية، لذا قدم موقع "healthybuilderz" الطبي الأسباب والعلامات والأعراض وطرق الوقاية المنزلية للولادة المبكره.

الأسباب الأكثر شيوعًا للولادة المبكره:

الولادة المبكرة تعني طفل غير مكتمل النمو ؛ وبالتالي ، يمكن إجراء العلاج الطبي، مثل التنبيب ، وإدخال أنبوب المعدة، والحفاظ على استقرار الطفل في الحضانه، وفقًا لرؤية الطبيب المختص.

عادة ما تحدث الولادة المبكره بسبب حالات طبيه، والتي تشمل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكلى، على الرغم من أن الجذر الدقيق للولادة المبكرة غير معروف.

أوضح الأطباء، أن حالات الحمل المتعددة كالتوائم أو التوائم الثلاثة تمثل 15% من إجمالي عدد الولادات المبكرة، حيث تؤدي بعض المشكلات المتعلقة بالحمل أيضًا إلى زيادة خطر الولادة المبكرة وتشمل عدم كفاءة عنق الرحم ، وتاريخ الولادة المبكرة ، والعيوب الخلقية في الرحم، العدوى، تسمم الحمل، بالإضافة الى تمزق الأغشية المبكر.

العلامات والأعراض:

للولادة المبكره عدة علامات وأعراض، وتتمثل في عدم التنفس بشكل طبيعي، انخفاض الدهون بالجسم، انخفاض قوة العضلات، بالإضافة الي الكثير من المشكلات المتعلقة بالجهاز الهضمي والتناسلي.

كيفية الوقاية من خطر الولادة المبكرة:

- يمكن استخدام بعض العلاجات للمساعدة في إدارة الحالة، فمن الضروري أن يعرف الوالدان ويفهمان الحالة الطبية للجنين وذلك من خلال المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.

- ينصح الأطباء بضرورة الإهتمام بتناول الطعام الصحي الغني بالفيتامينات والإبتعاد بشكل كبير عن الأدوية التي تحتوي على مواد كميائية تساهم في زيادة فرص الإصابة بالولادة المبكره.

- عليك الإبتعاد بشكل كبير عن التدخين، وشرب الكحول، حيث تعتبر من العوامل الخطر التي تزيد من فرص الولادة المبكره.

- أكد الأطباء أن علي الحوامل ضرورة الإبتعاد عن الاجواء المشحونه بالتوتر، والعمل بشكل كبير على الجلوس بأمكن تمتاز بالهدوء من أجل تحسين الحالة المزاجية