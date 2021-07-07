الخميس 08 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شاب سقط من قطار بمحطة الواسطي ببني سويف

اسعاف
اسعاف

أصيب شاب، اليوم الأربعاء، بعد أن سقط من قطار داخل محطة قطار الواسطي شمال محافظة بنى سويف، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا يفيد بتلقيهم بلاغاً بسقوط شاب من قطار داخل محطة قطار الواسطي.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الشخص يدعى «عبد الله. ف. ا»، 22 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى الواسطي المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وفى سياق منفصل أصيب 3 أشخاص، فى حادث انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبرى بهبشين بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف بإشراف الدكتور أشرف عوض يعقوب مدير المرفق، إخطارا يفيد بتلقيهم بلاغاً بوقوع دراجة بخارية أعلى كوبرى بهبشين بمركز ناصر.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم أحمد محمود إبراهيم 50 سنة، موظف، مصاباً بجرح قطعي بفروة الرأس حوالى 10 سم، ومحمد إبراهيم محمود، 30 سنة، موظف، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وحمدي محمود إبراهيم، 40 سنة، فلاح مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجميعهم مقيمون بقرية البرج.

تم نقل المصابين لقسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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