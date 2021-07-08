يبحث الكثير من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية، عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 بشكل إلكتروني، وذلك تمهيدا لحصولهم على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب.

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

خصصت المجالس الطبية بوزارة الصحة والسكان، للمواطنين الراغبين في الحصول على نتيجة الكشف الطبي من ذوي الاحتياجات الخاصة، رابط للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للسيارات العافاة من الجمارك وذلك من خلال الرابط التالي (من هنا).



خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين

يقوم المواطن، بعد الدخول على ذلك اللينك (من هنا) إدخال الرقم القومي كتابة كلمة السر اضغط على استعلام ثم يظهر له النتيجة مباشرة.



لينك حجز موعد للكشف الطبي لسيارات المعاقين

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أتاحت موقع إلكتروني، لتسهيل طرق حجز موعد للكشف الطبي، عن طريق موقع المجالس الطبية، حيث يمكن للمواطن الدخول عبر الرابط (من هنا).

وتتم عملية الحجز يومياً من الساعة الواحدة ظهراً في أيام العمل الرسمية، حيث يقوم المواطن بالنقر على كلمة "حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، ثم كتابة البيانات المطلوبة مثل الاسم رباعي والعنوان والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ونوع الإعاقة، وأقرب مجلس طبي، وتاريخ الحجز، ونوع الكشف، وتحميل التقرير الطبي، ثم ينتظر الرد.

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شروط الحصول على سيارات المعاقين

اشترطت وزارة الصحة والسكان، عدد من الشروط الواجب توافرها للحصول على سيارة المعاقين2021 من وزارة التضامن الاجتماعي، وهي:

