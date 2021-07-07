الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

شروط الهجرة إلى كندا.. وحقيقة إعلان رئيسها حاجة بلاده إلى مليون عامل

الهجرة
الهجرة

شروط الهجرة إلى كندا وحقيقة إعلان رئيسها حاجة بلاده إلى مليون عامل.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن شروط الهجرة إلى كندا ٢٠٢١، والحقيقة وراء إعلان رئيسها حاجة بلاده إلى مليون عامل.

شروط الهجرة الى كندا وحقيقة إعلان رئيسها حاجة بلاده إلى مليون عامل

اختارت وزارة الخارجية بكندا بعض الشروط لمساعدة المتزوجين في الهجرة إلى كندا

  1. سن المتقدم 18 عام لطلب الهجرة.
  2. يتقن للغة العربية أو اللغة إنجليزية أو اللغة الفرنسية لسهولة التحدث بسهولة مع المواطنين الكنديين.
  3. سجل لا يحتوي على جرائم مع وجود وثيقة معتمدة توضح حسن السير والسلوك.
  4. عدم وجود أمراض سارية أو أمراض معدية.
  5. أن يحصل على شهادة إتمام مابعد الثانوية العامة.
  6. يجب أن يكون لدى الشخص المتزوج بعض المال للانفاق على الشريك والأسرة في كندا.

 

يتاح لمن يرغب في التقدم بكندا للهجرة ويمكنهم العمل على حسابهم الخاص بعض من الشروط وهي:

  • لا يقل عن سنتين خبرة عملية وعلمية خلال الخمس سنوات في الماضي.
  • أن يكون شارك في بعض الفعاليات في الثقافة والرياضة الدولية.
  • البدء في العمل الحر خلال إقامته في كندا.
  • تلبية بعض المعايير والشروط من أجل العمل الحر بكندا.
  • أن يحصل على 35 نقطة أو أكثر من خلال نظام التصنيف الشامل.
  • أجسام صحية.
  • شخصيات طيبة.
  • يقدر على إطعام ذاته.

حقيقة إعلان رئيسها حاجة بلاده إلى مليون عامل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أن رئيس كندا صرح عن أن بلاده تحتاج إلى مليون عامل بدءا من عام 2021.

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وأعلنت حكومة كندا أن الطلبات الهجرة لا يتم تقديمها عبر مواد أو روابط إعلانية والموظفين لن يقوموا بطلب  تحويل الأموال، ولن يقّدموا عروض لمن يرغب في الهجرة ولم يقوموا باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو استخدام خدمات البريد الإلكتروني بالمجاني.

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وائل لطفي

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