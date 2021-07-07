«رياضة النواب» تطالب بجدول زمني للانتهاء من تطوير مراكز شباب الدقهلية

تفقد وفد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم، مراكز شباب المنزلة والمطرية والجمالية ومنية النصر، وميت سلسيل، وذلك في آخر ايام جولتها التي استغرقت 3 أيام ، بمشاركة هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية.



خلال زيارة مركز شباب المنزلة، استمع وفد اللجنة للنائب السابق التميمي البياع رئيس مجلس إدارة المركز الذي طالب بالانتهاء من أعمال تنجيل الملعب ومبنى الخدمات، حيث يقع المركز على مساحة ١٥ فدانًا وتم البدء في إنشاء مبني الخدمات منذ 1995 ولم يتم إنهاءه حتى الآن.

وشدد الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، على أهمية استغلال تلك المساحة الكبيرة واستكمال إنشاء المبني مطالبا مسؤولي وزارة الشباب بوضع جدول زمني للانتهاء من أعمال التطوير.

بدوره، أعلن د.أشرف البيجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية، عن الانتهاء من تجهيز الملعب خلال ١٥ يوم، إضافة إلى السور المحاط به وأضاف، بالنسبة لمبني الخدمات سيتم ادراجه في خطة العام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، موضحًا أنه منذ توليه أداة المنشآت الشبابية قام بالانتهاء من انشاء وتطوير 13 ملعبًا في نطاق محافظة الدقهلية، كما يجري حاليًا تطوير 14 مركزًا آخرين.

كما تفقد الوفد مركز شباب المطرية ونادى المطرية، حيث طالب محمد نجيب خالد نور الدين، بسرعة الانتهاء من الملعب والسور حيث سبق وتم ادراجه في خطة التنفيذ ولم يتم حتي الآن.

وخلال تفقد الوفد مركز شباب الجمالية طالب النائب محمد نجيب خالد، بزيادة عدد ادوار المبني الاداري والانتهاء من ملعب النادي ، خاصة ان المبني يتكون من طابق واحد، كما طالب أعضاء مركز شباب الجمالية بإنشاء سور حول مركز الشباب وتنجيل الملعب بالنجيلة الصناعية.

وتفقد الوفد مركز شباب الاتحاد بميت سلسيل، حيث أوضح ثروت فتح الباب عضو مجلس الشيوخ، أن المركز يعاني من عدم الإنتهاء من إنشاء الملعب، رغم وجود مساحة أرض مملوكة لوزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من ٥ أعوام تبلغ مساحتها فدان، مشيرا إلي أنه سبق إدراج الملعب والمدرجات ومبنى المرافق، في خطة الوزارة منذ عام ٢٠١٦ ، واستلم المقاول الملعب بالفعل، الا أنه حتي الان لم يتم اى إنشاءه، مضيفًا أن الملعب يخدم أكثر من 5 قرى.