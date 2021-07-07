لمواجهة كورونا.. ليبيا وتونس تتفقان على رفع مستوى الإجراءات الاحترازية

اتفقت ليبيا وتونس، اليوم الأربعاء، على رفع مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراجعة الإجراءات المتبعة من الجانبين للمسافرين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الدكتور علي محمد الزناتي رفقة مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين بشير النجار ووكيل وزارة الداخلية، إلى معبر رأس جدير للاطلاع على سير العمل بالمنفذ؛ نظرا لانتشار فيروس كورونا في الدولة التونسية.

ووفق ما نقلته قناة 218، فقد عقد اجتماع تقابلى بمقر الديوانية بالجمهورية التونسية بحضور وزير الصحة التونسي ووالي المنطقة الجنوبية للجمهورية.

وقد تم الاتفاق بين الجانبين، على الرفع من مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ومراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة من الجانبين، إضافة إلى تكوين لجنة مشتركة من مختصين في مجال الصحة التونسي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض للتباحث والتشاور حول آخر المستجدات لفيروس كورونا وما يمكن اتخاذه من إجراءات للقضاء على هذا فيروس.

وعلى هامش الزيارة قام وزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي ومدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بزيارة تفقدية لمكتب الرقابة الصحية الدولية التابع للمركز الوطني للوقوف على مستوى الجهوزية للمكتب.

كما سلم وزير الصحة سيارة إسعاف مجهزة لمكتب الرقابة الصحية الدولية بالمنفذ.

رفع حالة التأهب في ليبيا

يشار إلى أن السلطات الصحية الليبية، أعلنت الأحد الماضي، رفع حالة التأهب لمواجهة فيروس كورونا في البلاد، بعد ارتفاع الإصابات في الأيام الأخيرة ووصول معدل الحالات الإيجابية إلى 15% من العينات المسحوبة، وكذلك الوضع الوبائي الحرج في تونس.

ووجه مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبية بدرالدين النجار، مشرفي الرصد والاستجابة بالبلديات المختلفة، بالالتزام بالتحديث الأخير لتعريف حالة "كوفيد -19" (المحتملة، المشتبهة والمؤكدة) الصادر من منظمة الصحة العالمية بتاريخ، 16 ديسمبر 2020، وكذلك الالتزام بروتوكول تتبع المخالطين والبؤر الوبائية لحالة كورونا.

وحثّ "النجار" على اتباع إجراءات الوقاية من تباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعقيم والالتزام بارتداء معدات الوقاية الشخصية أثناء التعامل مع الحالات، مع ضرورة الاستخدام الرشيد لمعدات الحماية الشخصية وإرسال التقارير اليومية والاسبوعية عن الوضع الوبائي إلى إدارة الرصد والاستجابة السريعة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.