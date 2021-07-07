«التنسيقية» تشارك فى الاحتفال بمئوية الحزب الشيوعى الصينى

شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمس، في احتفال نظمه الحزب الشيوعي الصيني عبر تطبيق زووم بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسه، بحضور الرئيس الصيني شي جين بينج، و٣٠ زعيما من رؤساء الدول والحكومات من مختلف قارات العالم، ونحو ٥٠٠ من رؤساء الأحزاب السياسية بالدول المختلفة.



مثّل التنسيقية خلال الفعالية، بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومحمد موسي نائب محافظ المنوفية، عضوا مجلس أمناء التنسيقية، والنواب أحمد مقلد وأميرة صابر وطارق الخولي ومحمد عبدالعزيز ورشا أبوشقرة ومحمد تيسير مطر وأحمد فتحي وهادية حسني وعماد خليل، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنواب محمد فريد ومحمود فيصل القط أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية، كما شاركفي الاحتفال، حازم هلال وهدى رؤوف وسيد أبوفرحة ويوستينا رامي وشريف الرفاعي وڤيولا فهمي وعادل الدرجلي وأحمد موسى أعضاء التنسيقية.

‎جاء ذلك في إطار الدور الذي تلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في خلق تقارب مع التجارب السياسية المختلفة في عدد من دول العالم.

‎وتناول اللقاء عددا من الأمور المهمة مثل مبادرة الحزام والطريق، وتعاون الجنوب - الجنوب، وكذلك تم التطرق لقضايا التنمية والتشارك من أجل تحقيق التقارب بين الدول التي تتشارك في العديد من القيم والقضايا المشتركة.

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