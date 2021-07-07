«محمود» ولد كفيفا وحفظ القرآن كاملا: حلمي أكون إعلامي

رغم أنه ولد كفيفا، إلا أن محمود رمضان ردبالة ابن الـ١٣ عاما، حفظ القرآن الكريم في وقت مبكر من عمره، فقد ولد بحالته تلك ولدية شقيق آخر بنفس الحالة، ومنذ أيام ولادته لاحظت أسرته عدم استجابته لتلميحات وإشارات اليد وعندما عرض على الطبيب أكد لهم بأن الطفل كفيف لا يبصر.

محمود رمضان دربالة،13 عامًا، تلميذ مكفوف، ولد ونشأ في قرية زاوية الكرادسة، قرية صغيرة تتبع مركز الفيوم، حفظ القرآن الكريم كاملًا في عمر الـ9 سنوات، حصل على المركز الأول، على مستوى الجمهورية في الشهادة الابتدائية الأزهرية للتلاميذ المكفوفين في العام الدراسي 2019م.

"الدستور" زارت منزل محمود، وقال "ولدت فاقدًا للبصر، أرى بنور القرآن، ووالداي سر تفوقي"، بهذه الكلمات أوضح محمود سبب تفوقه في التعليم الأزهري، وحصوله على المركز الأول في الشهادة الابتدائية لهذا العام، موضحاً أن حلمه أن يلتحق بكلية الإعلام ويعمل مذيع بإحدى القنوات الفضائية عندما يكبر.

وأشار محمود، إلى أنه عندما أنعم الله سبحانه وتعالى بحفظ القرآن الكريم على يد شيخة في الكُتاب، ختمه مرتين وأخذ الإجازة، قام بتعليم الأطفال حفظ القرآن حيث يذهب إليهم لمنزلهم لتحفيظهم القرآن الكريم.