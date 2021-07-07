وزيرة الهجرة: الإسكندرية تستقبل أبناء الجيل الثاني والثالث من جاليات قبرص واليونان الأسبوع المقبل

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الإسكندرية، ومصر بصفة عامة منبع الحضارات، وهي الحاضنة لكل الثقافات والجنسيات، والجاليات الأجنبية التي احتمت بمصر ووجدت بها الأمن والأمان.

وأضافت أن وزارة الهجرة من بين الوزارات التي سلطت الضوء على دور الجاليات الأجنبية التي تعيش على أرض مصر من خلال المبادرة الرئاسية «العودة إلى الجذور» التي نظمتها وزارة الهجرة مع دولتي اليونان وقبرص، بالإسكندرية بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس اليوناني والقبرصي.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة أرسلتها وزيرة الهجرة، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات احتفالية "كوزموبوليتانية الإسكندرية" والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وعدد من قناصل الدول الأجنبية وممثلي الطوائف الدينية للكنائس.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن مصر أول دولة تكرم الجاليات الأجنبية المتعايشين على أرضها، ومازالت حتى الآن تفتح زراعيها لأي جنسية تحتمي بها ومنهم والأشقاء السوريين، فهم ضيوف مصر وليسوا لاجئين.

وكشفت «مكرم» أن الأسبوع المقبل في الحادي عشر من يوليو الجاري ينطلق فوج جديد من أبناء الجيل الثاني والثالث من جاليات دولتي قبرص واليونان، بعد أن استقبلت المبادرة الرعيل الأول من الجاليات عام ٢٠١٨.

وأشارت أن الإسكندرية ستكون أول المحطات، حيث تستضيف الزائرين ليقوموا لزيارة جميع الأماكن التي عاش اسرهم، وكنائسهم بالإضافة إلى زيارة مكتبة الإسكندرية وعدد من الأماكن السياحية.

وشهدت فعاليات الاحتفالية عرض فيلم "وطن بالاختيار" وهو نتاج الشراكة ما بين البرنامج الأوروبي التابع للعلاقات الدولية بالهيئة الوطنية للإعلام والاتحاد الأوروبي، ويتناول شباب الجاليات الأجنبية المنتمين إلى الإسكندرية "الكوزموبوليتانية" الذين اختاروا البقاء في الإسكندرية مهد حضارات دول البحر المتوسط.

يأتي ذلك إطار جهود مكتبة الإسكندرية وسعيها الحثيث لإحياء حوار الحضارات خاصة ما بين دول البحر المتوسط، وتأكيدًا على ما تتميز به مدينة الإسكندرية من كونها بوتقة انصهرت فيها كل الحضارات.