الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

غدًا.. دوللى شاهين فى المعادى لإحياء أحد الحفلات الغنائية

دوللي شاهين
دوللي شاهين

تستعد المطربة اللبنانية دوللي شاهين لإحياء حفل غنائي ضخم على متن إحدى البواخر النيلية في كورنيش المعادي، غدًا في التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم دوللي باقة منوعة من أجمل أغنياتها ومنها “أنا زي أي بنت، حبيبي غير، حالة خاصة، سندريلا، نظراته، الحاجة دعيالك"، إضافة إلى مجموعة من الأغاني القديمة لنجوم الطرب والتي يتفاعل معها الجمهور.

من جهة أخرى، تستعد دوللي لعمل فني جديد سيكون مفاجأة للجمهور، حيث ظهرت بصحبة ابنتها "نور"، في أحد الاستديوهات الخاصة، ولفتت "دوللي" الأنظار لظهورها بشكل جديد ومختلف اتسم بالجرأة الشديدة، حيث تتكتم على تفاصيل العمل الجديد المقرر أن تعلن عنه خلال الفترة المقبلة.
 

وتنتظر دوللي عرض الفيلم السينمائى الجديد "عيد جواز" الذي تقوم ببطولته، حيث طرحت الإعلان الدعائي للعمل عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استعدادا لعرض الفيلم بدور السينما خلال الفترة المقبلة.


والفيلم يعيد دوللي للسينما بعد فترة غياب طويلة منذ أخر أفلامها، وكانت السندريلا اللبنانية دوللي شاهين قد انتهت من تصوير الفيلم منذ فترة ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج، حيث انتهى المخرج أحمد فهمي عبدالظاهر من وضع اللمسات النهائية على الفيلم، وتم تسليم الماستر الخاص به للشركة المنتجة والتي قررت طرحه خلال الفترة المقبلة.

دوللي شاهين المطربة اللبنانية حفل غنائى المعادى

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وائل لطفي

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