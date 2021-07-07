الاستعلام عن الرقم التأميني عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث عن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ما هو الرقم التأميني:

ويعتبر الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية، وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

رابط الحصول على الرقم التأميني:

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الخطوات للحصول على الرقم التأميني، عن طريق الدخول إلى موقع الهيئة عبر الرابط (من هنا)

خطوات الاستعلام على الرقم التأميني:

وبعد دخول المواطن على ذلك الرابط، عليه إتباع عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي. الضغط على ​​بدء الخدمة. يتم إدخال البيانات الشخصية، وهي بيانات الرقم القومي للمستعلم، والأسم الأول للأم. يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت. يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب. بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأميني.



خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية:

وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني عدد من الخدمات منها:

1- معرفة الرقم التأميني من خلال الرقم القومي للمؤمن عليهم.

2 - معرفة مدة تأمينية ومدد الاشتراكات في التأمين الاجتماعي والاستعلام عن الاستقطاعات.

3 - يستطيع صاحب المنشأة الاستعلام عن البيانات الأساسية للمنشأة وصيدها بالتفاصيل.

4 - معرفة العمالة المستمرة في العمل بالمنشأة وتاريخ بدء الاشتراك وآخر أجر أساسي ومتغير.

5 - معرفة العمالة المنتهي اشتراكهم التأميني بالمنشأة.

6 - معرفة كشف حساب المنشأة وسداد وتسوية المديونيات.

7 - يستطيع أصحاب المعاشات معرفة الخدمات التأمينية لذويهم وبيانات ملفاتهم التأمينية.

8 - الاستعلام عن الاستقطاعات للقائمين بالصرف والمعاشات المستحقة.

9 - الاستعلام عن كل بيانات صاحب السيارة سواء كان فردًا أو شركة.