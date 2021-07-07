استعدادا لعيد الأضحى.. «الزراعة» تعلن تجهيز 480 مجزرا بالمحافظات لذبح الأضاحي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تجهيز أكثر من 480 مجزرا بالمحافظات لذبح الأضاحي للمواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن إدارة المجازر ستتابع الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى والتي ستكون مجانا للأهالي على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به، مؤكدا إلغاء جميع الأجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر.

وأضاف محمود في تصريح لـ"الدستور" أنه سيتم تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين للكشف على اللحوم، وتزويد المجازر بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة، وعمل الصيانة اللازمة من ناحية الصرف الصحي والمياه والكهرباء .

وأوضح رئيس الهيئة البيطرية أن إدارة التفتيش على اللحوم، ستكثف الحملات على محلات الجزارة والأماكن السياحية والفنادق والمطاعم والنوادي الرياضية لضبط المخالفين، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم لضبط المخالفين.