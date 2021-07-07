«روس كوسموس»: جسم مجهول يقترب من محطة الفضاء الدولية لمسافة قريبة جدا

أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روس كوسموس)، أن الجسم المجهول الذي من المتوقع أن يمر على مقربة من محطة الفضاء الدولية غدا الخميس، سيقترب منها لمسافة تساوي ثلث المسافة المعلن عنها سابقا.



وذكرت الوكالة -في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء: أنها تواصل متابعة الجسم الذي يعتقد أنه من النفايات الفضائية، لافتة إلى أن البيانات الجديدة من "النظام المؤتمت للإنذار بالحالات الخطرة في الفضاء" تشير إلى أن أدنى مسافة بين الجسم ومحطة الفضاء الدولية ستبلغ 1.5 ألف متر فقط، مقارنة بأكثر من 4.5 ألف متر أعلن عنها سابقا.



ومن المتوقع حسب بيانات (روس كوسموس): أن يقترب الجسم من محطة الفضاء الدولية في الساعة الـ16:16 من يوم غد بتوقيت موسكو (13:16 بتوقيت جرينيتش).

وفي وقت سابق.. وقعت وكالة "روس كوسموس" الروسية للفضاء، عقدًا مع وكالة الفضاء الوطنية في جنوب إفريقيا لإنشاء مرصد روسي لتتبع وقياس سرعات وأبعاد النفايات الفضائية.

ذكرت "روس كوسموس" - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية يوم الأحد: "إنه تم تصميم المرصد للكشف التلقائي عن المركبات الفضائية وأجسام الحطام الفضائي في المدارات القريبة من الأرض القريبة والمتوسطة والبعيدة"، موضحة أن المرصد قادر على تحديد إحداثيات الأجسام والتعرف على الأشياء التي تم إدخالها في قاعدة بيانات منظومة تحديد طبيعة وسرعات النفايات الفضائية وإصدار معلومات التنسيق إلى مركز جمع البيانات ومعالجتها، كما أن المرصد سيجري بحثًا مستقلًا للكشف عن الأجسام على مسافات تتراوح بين 120 و40 ألف كيلومتر، ويمكنه اكتشاف الأجسام الفضائية بسطوع يصل إلى 18 درجة.

يذكر أن المرصد الروسي في جنوب إفريقيا هو الثاني بين 4 مراصد إلكترونية بصرية متخصصة تم إنشاؤها لنظام الإنذار الآلي الروسي للحالات الخطرة في الفضاء القريب من الأرض.

وتعمل روسيا، من خلال هذا المشروع على توسيع التعاون مع دول "بريكس" في قطاع الفضاء، والتعاون الدولي في مجال ضمان سلامة الأنشطة الفضائية في إطار جدول الأعمال العالمي للجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء.