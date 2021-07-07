الأربعاء 07 يوليو 2021
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عالم

«شكرى» يستعرض مع مندوب إستونيا موقف مصر بشأن سد النهضة

سامح شكري ومندوب
سامح شكري ومندوب إستونيا لدى الأمم المتحدة

التقى وزير الخارجية ‫سامح شكري، اليوم الأربعاء، المندوب الدائم لدولة إستونيا لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية سد النهضة الإثيوبي، في إطار أنشطته الشاملة في نيويورك بحسب وزارة الخارجية.

 

لقاءات مستمرة لشكري في نيويورك

وكان وزير الخارجية، أجرى الثلاثاء مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا، حيث قابل شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الإفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

 

وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

 

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية أكد خلال المقابلات ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في هذا الصدد، ومساندة جهود حلحلة المفاوضات المتعثرة، والدفع من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً يحقق مصالح الدول الثلاث.

 

وتتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى مدينة نيويورك، حيث من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة ثانية لمناقشة قضية سد النهضة، بطلب من مصر والسودان ورفض من إثيوبيا التي توشك على تنفيذ الملء الثاني لخزان السد، دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

 

وكانت رئاسة مجلس الأمن الدولي قد أعلنت عن عقد جلسة يوم الخميس المقبل حول سد النهضة الإثيوبي بعد تلقيها طلبا من مصر والسودان بسبب تعنت أديس أبابا في التوصل لاتفاق بشأن السد، كما تقدمت القاهرة بخطاب رسمي تشكو فيه إثيوبيا وتعلن اعتراضها على اتخاذ أديس أبابا قرارا منفردا للملء الثاني لخزان سد النهضة.

سد النهضه مصر سامح شكري جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة إثيوبيا

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