استشاري طب نفسي يقدم نصائح للطلاب الذين يعانون من القلق والأرق قبل الامتحان

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة يُصاب العديد من الطلاب بالذعر والأرق، تخوفًا من عدم قدرتهم على التمكن من إحراز مجموع عالي والالتحاق بالكلية الملائمة ويتساءل العديد من الطلاب وذويهم عن كيفية التخلص من هذا الأرق؟

وهناك الطلاب الذين يعانون بالأساس من الأرق والقلق المرضي، وهؤلاء عاثرون الحظ أكثر من غيرهم إذ تتفاقم مشكلتهم لأضعاف وحرصا من "الدستور" على مصلحة طلاب الثانوية العامة نعرض لكم في السطور التالية كيفية التغلب على هذه المشكلة على يد طبيب متخصص.

ويقول إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، لـ"الدستور"، إن سبب هذه المشكلة يكون في بعض الأحيان ناتجا عن ضغط من الأهل علي الطلاب لإحراز مجموع معين وبسبب نظرة المجتمع لعدد من الكليات المختلفة مما يجعل أعصاب الطالب مشدودة ونصح حسين الأهالي بعدم الضغط علي الطالب نهائيا.

نصائح للطلاب لتقليل توتر الامتحانات

وأشار إلى أن هناك العديد من الأشياء التي بإمكان الطالب القيام بها لتقليل توتره مثل تناول الفاكهة كالموز والتفاح والعصائر الطازجة لما لها من قدرة علي تخفيف القلق والتوتر بالإضافة إلى المكسرات الخفيفة مع البعد عن تناول الدهون والسكريات، والقيام ببعض التمرينات يوميا وتجنب الأخبار السيئة ومن يتكلم بشكل سلبي عن الامتحانات.

نصائح للطالب الذي يعاني من القلق المرضي والأرق

واستطرد أن الطالب الذي يعاني بالفعل من التوتر أو القلق المرضى عليه أن يواظب علي أخذ دواءه كما يفعل بالعادة إذا تم وصف دواء له من قبل طبيبه في وقت سابق موضحا أن هناك عدد من المراهقين يصابون بالفعل بالقلق والتوتر بينما الطالب الذي يصاب بالقلق وقت الامتحان فقط فنصحه إبراهيم بعدم الإقدام علي تنازل أي نوع من العقاقير.

واختتم أن الطالب الذي يعاني من الأرق عليه بالاستحمام بالماء الساخن قبل الخلود للنوم وكذلك التمشية قبل الذهاب للنوم بساعتين.