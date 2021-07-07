The Boss Baby 2 يُخيب الآمال فى شباك التذاكر المصرى

حقق فيلم The Boss Baby 2 إيرادات مخيبة للآمال لموزعيه ومحبيه في شباك التذاكر المصري خلال الأسبوع المنقضي وفي أول أسابيعه في مصر رغم شهرة الفيلم عالميا ونجاح الجزء الأول ف مصر.

وجاءت إيرادات الفيلم خلال أسبوع كامل بمصر 530 ألف جنيه فقط رغم تواجده في عدد كبير من دور العرض المهمة التي تحصل تذاكر مرتفعة القيمة، وجاء خلفا لعدة أفلام أجنبة ومصرية ومن المتوقع أن تقل بصورة أكبر خلال الفترة القادمة لوجوده في مصر.

قصة أحداث الفيلم الجديد تدور أحداثه حين يكبر اﻷخوين “تمبلتون” في السن بصورة ملحوظة عن الجزء السابق، وتتفرق مساراتهما عن بعضهما البعض، ولكن هذه المرة سيأتي طفل متسيد جديد كي يجمع اﻷخوين معًا من جديد في عمل جديد.

الفيلم الجديد يشارك في بطولته كلا من إيمي سيداريس وجيمس مارسدن وليزا كودرو وأليك بالدوين وجيمي كيميل وستيف بوشيمي، ويجمع Boss Baby 2 المخرج توم ماجراث ونجم الصوت إليك بالدوين، وليزا كودرو وجيمي كيميل يعيدان أيضًا أدوارهما كوالدين تيد وتيم، والفيلم الجديدعرض في مصر بالتوازي مع الولايات المتحدة.

الفيلم الجديد حقق إيرادات خلفا لفيلم Fast and Furious 9 الذي واصل النجاح في مصر حيث حقق حتى الآن 16 مليون جنيه و400 ألف بعد أن حقق هذا الأسبوع فقط إيرادات مميزة بقيمة 750 ألفا في المركز الثاني بشكل عام بين كل الأفلام المصرية والعربية خلفا لفيلم مش أنا للفنان تامر حسني الذي احتل صدارة الإيرادات بشكل مميز خلال أسبوعين فقط من العرض، وفيلم Fast and Furious 9 من بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان العالمي فين ديزل حيث يعد الفيلم من الأعمال الضخمة خلال الفترة الحالية ويقدم فين ديزل الفيلم بمشاركة كلا من تشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين والفيلم من تأليف دانيال كيسي ومن إخراج جاستين لين.